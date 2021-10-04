Facebook'un alan adı satışa çıktı! Facebook'u kim hackledi? Facebook'un alan adını kimler aldı?

Dünya genelinde Facebook, WhatsApp ve Instagram'da erişim sorunu devam ediyor.

Kullanıcıların halen erişim sorunu yaşanmayan platformlardan yaptığı paylaşımlarla olay dünyanın bir numaralı gündemi haline geldi.

Daha önce yaşanmadığı kadar uzun bir erişim sorunu karşısında durumun ciddi olabileceği düşüncesi hakim.

ALAN ADI SATILIĞA ÇIKTI

3 platformun da çatısı altında olduğu Facebook'tan sorunun çözüleceğine yönelik resmi açıklama yapılırken Facebook'un alan adının satılığa çıktığı görüldü.

DORSEY FİYATINI SORDU

Bu durumu da tiye alan Twitter CEO'su Jack Dorsey, yaptığı paylaşımla fiyat sordu.