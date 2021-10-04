Facebook'un alan adı satışa çıktı! Facebook'u kim hackledi? Facebook'un alan adını kimler aldı?
Akşam saatlerinden beri erişim sorunu yaşayan Facebook hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Erişim sıkıntısı yaşayan Facebook'un alan adının satışa çıktığı görüldü.
Dünya genelinde Facebook, WhatsApp ve Instagram'da erişim sorunu devam ediyor.
Kullanıcıların halen erişim sorunu yaşanmayan platformlardan yaptığı paylaşımlarla olay dünyanın bir numaralı gündemi haline geldi.
Daha önce yaşanmadığı kadar uzun bir erişim sorunu karşısında durumun ciddi olabileceği düşüncesi hakim.
ALAN ADI SATILIĞA ÇIKTI
DORSEY FİYATINI SORDU
Bu durumu da tiye alan Twitter CEO'su Jack Dorsey, yaptığı paylaşımla fiyat sordu.
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