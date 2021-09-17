Exxen televizyona nasıl yüklenir? PC’de Exxen nasıl açılır? Exxen ticari üyelik ücretleri ne kadar? exxen'e aynı anda kaç kişi girebilir?

Dizi, Film izleyebileceğiniz exxen, özellikle futbol maçlarının yayınlanmasından sonra büyük ilgi gördü. Futbol severlerin maçları izlemek için akın ettiği exxen, televizyona nasıl yüklenir? Exxen bilgisayardan nasıl izlenir? Exxen üyelik fiyatları ne kadar? Exxen’e aynı anda kaç kişi girebilir? Exxen’e nasıl üyelik yapılır?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital dizi ve film izleme platformu Exxen özellikle futbol maçlarını yayınlanmaya başladıktan sonra vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA konferans Ligi maçları ekran Platformu üzerinden yayınlanıyor. Bu nedenle de birçok vatandaş Exxen üyelik fiyatları, Eksen TV'den nasıl izlenir, Exxen PC’de nasıl açılır gibi soruların yanıtını arama motorunda araç duruyor. Peki Eksen televizyona nasıl yüklenir? Exxen PC’de nasıl izlenir? Exxen ticari üyelik fiyatları ve detaylar haberimizde…

Futbol Tutkunları, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Ligi maçlarının Exxen platformu üzerinden yayınlanmaya başlanılması sonrasında Excel üyelik fiyatları hakkında detaylı araştırmalar yapıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformu farklı üyelik seçenekleri ile ön plana çıkıyor. Reklamlı (RKLMVAR) yada reklamsız (RKLMYOK) olmak üzere iki farklı üyelik seçeneği bulunan Exxen, aylık olarak ya da senelik olarak üyelik yapmaya izin veriyor. Peki ekran televizyona nasıl yükleniyor? Exxen ticari üyelik fiyatı ne kadar? Exxen aynı anda kaç kişi girebilir?

EXXEN TELEVİZYONA NASIL YÜKLENİR?

Akıllı TV lerde Exxen platform onu yüklemek ve izlemek mümkün. Android TV'ler için hazırlanan ekran uygulaması üzerinden TV ekranlarında maçları canlı olarak takip edebiliyorsunuz. Exxen platformunu yüklenebildiği akıllı televizyonlar şu şekilde, Exxen'i Samsung, Vestel, Arçelik, Beko, Grundig, Sunny, Regal, Toshiba, Altus, Onvo, Saba, Nordmende, Axen, Woon, Elton, Hi-Level ve Apple TV.

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2021 EKRAN TİCARİ ÜYELİK FİYATI NE KADAR?

Dijital dizi ve film izleme platformu Exxen özellikle futbol maçlarını yayınlanmaya başladıktan sonra vatandaşlardan daha yoğun ilgi görmeye başladı. Reklamlı veya reklamsız olarak iki farklı üyelik seçeneği bulunan Exxen, aylık ya da yıllık olarak üye olmaya imkan sağlıyor. 2021 Exxen üyelik fiyatları şu şekilde;

“RKLMVR üyeliğimizde reklamlı olarak yayınlanan içeriklerimiz aylık 9.90₺ üzerinden ücretlendirilir.

RKLMYOK üyeliğimizde reklamsız olarak yayınlanan içeriklerimiz aylık 19.90₺ üzerinden ücretlendirilir.

4 Eylül 2021 bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı var? 4 Eylül Süper Lig maç programı, bugünkü maçlar

4 Eylül 2021 bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı var? 4 Eylül Süper Lig maç programı, bugünkü maçlar

RKLMVR üyeliğimiz yıllık 99.90₺ üzerinden ücretlendirilir.

RKLMYOK üyeliğimiz yıllık 199.90₺ üzerinden ücretlendirilir.

Tüm karşılaşmaları ve Exxen içeriklerini izleyebileceğiniz paket fiyatı aylık 34.80 TL.”

EXXENSPOR ÜYELİK PAKETİ FİYATLARI!

Sadece futbol maçlarını takip etmek isteyenler için de EXXENSPOR Üyelik paketleri bulunuyor. EXXENSPOR üyelik paketi fiyatları Aylık (EXXEN 9,90 TL + SPOR 24,90 TL) 34,80 TL'den başlıyor.