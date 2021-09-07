En iyi akıllı saat lideri artık o marka!

Analist firması Canalys tarafından yayımlanan veriler ile birlikte en iyi akıllı saat üreticileri belli oldu. Akıllı saat pazarı, geçen çeyrekte yüzde 5,6 büyürken, 2020’nin 4. çeyreğinde ise Apple'ın yüzde 31,1 pazar payı ile lider konumda! olduğu görüldü.

Akıllı saat pazarının lideri artık o marka!

Xiaomi'nin akıllı bileklik ve akıllı saat pazarında ciddi bir paya sahip olduğunu ve alanda Apple ve Samsung gibi dev rakipleri ile kapıştığını biliyoruz. Özellikle de Xiaomi Mi Band ve Mi Watch gibi akıllı saat modelleri fiyat performans anlamında ön plana çıkıyor. Ancak akıllı saatler ve akıllı bileklikler bazılarımızın sandığının aksine benzer cihazlar değiller. Dolayısı ile bu alanda üstünlük gösteren markaların sıralamaları da bir hayli şaşırtıcı gelebilir.

Örneğin; Analist firması Canalys tarafından yayımlanan verilere göre 2020’nin 4. çeyreğinde ise Apple, yüzde 31,1 pazar payı ile akıllı saat pazarını lideri! Yüzdelik verilerle kafanızı çok karıştırmadan, Apple ile birlikte diğer markaların akıllı saat satış rakamlarını aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

En İyi Akıllı Saat Üreticileri Listesi

Apple (7,9 milyon adet)

Huawei (2,3 milyon adet)

Garmin (1,9 milyon adet)

Samsung (1,8 milyon adet)

Xiaomi (1,5 milyon adet)

Gördüğünüz üzere Apple 7,9 milyon satış ile akıllı saat pazarının ilk sırasında yer alırken, Xiaomi 1,5 milyon satış rakamı ile listenin 5. sırasında. Akıllı bileklik pazarının hakimi ise bu defa Xiaomi olurken, Apple bu liderliğide elinden alacağım dercesine hemen ardından 2. sırada yer alıyor. Akıllı bileklik tarafında markaların satış rakamları ise aşağıdaki gibi.

En İyi Akıllı Bileklik Üreticileri

1:Xiaomi (8 milyon adet)

2:Apple (7,9 milyon adet)

3:Huawei (3,7 milyon adet)

4:Fitbit (3 milyon adet)

5:Samsung (2,5 milyon adet)

kaynak:Teknolojioku