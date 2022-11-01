Elon Musk, Twitter'daki mavi tik ücretini açıkladı

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı.

Ünlü milyarder, geçtiğimiz günlerde sosyal medya devini satın aldığını resmen açıkladı.

Yapılan işlemlerin ardından hareket geçen Elon Musk, şirketin yönetim kurulunun hepsini işten kovarak tek yönetici oldu.

Mavi tik ücreti: 8 dolar

Öte yandan Musk, Twitter'daki mavi tik özelliğini ücretli hale getirdi.

Twitter'ın yeni patronu Elon Musk, daha önce ücretli olacağını duyurduğu mavi tik özelliği için ayda 8 dolar verileceğini belirtti.

Musk, söz konusu fiyatın ülkelerin satın alma güçlerine göre ayarlanacağını belirtti.

Elon Musk, aylık 8 dolarlık ücretle; yanıt, bahsetme ve aramada öncelik, daha uzun video ya da ses dosyası paylaşma imkanının da olacağını söyledi.