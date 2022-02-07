E-imza nedir? Nasıl kullanılır?

5070 sayılı kanuna göre elektronik ortamdaki belgeleri imzalayan kişinin kimlik doğrulamasını yapmak ve daha güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla atılan imzaya e-imza adı veriliyor. E-imzalar alışılan imza anlayışının dışında olarak yabancı karakterler, harf ve sembollerden meydana gelebiliyor. Dijital imza da denilen e-imza ıslak imza ile eş değer nitelikte.

NE İŞE YARAR, NERELERDE KULLANILIR?

E-imzalar basit olarak imzaladığınız belge üzerinde imza sahibinin siz olduğunu belirleyen ve profil çıkaran bir sistem. Kolay bir şekilde kişi tanımaya yardımcı oluyor. Birçok yerde firma adına veya kişisel olarak e-imza kullanabiliyorsunuz.

E-imza, gayrimenkul alım – satım işlemlerinde, üçüncü taraf şahitlik istendiği durumlarda, evlilik işlemlerinde, kurumlar ya da kişiler arası anlaşmalarda ve sözleşmelerde kullanılabiliyor. Kısacası veraset harici her işlemde e-imza kullanılabilir.

Bulunduğu belgeye kesin bir delil olma niteliği kazandıran e-imza, hukuki sonuçlara açık, güvenilir, senet hükmünde bir imza çeşidi olarak geçiyor.

NASIL ALINIR?

E-İmza almak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na başvuruda bulunmak gerekiyor. E-imzayı kurum adına ya da kişisel olarak alabilirsiniz. Bu durumda başvuruda farklı belgeler isteniyor. E-imzayı bireysel olarak istediğiniz takdirde T.C. kimlik numaranız, sürücü belgeniz ya da pasaport gibi geçerliliği olan belgelerden biri ile taahhütname ve başvuru formunu göndermeniz gerekiyor.

Eğer e-imzayı kurum adına almak istiyorsanız son 6 ayda alınmış bir faaliyet belgesi talep ediliyor. Yine kimlik numaranızın bulunduğu, geçerliliği olan bir kimlik belgesi ve imza sirküleri fotokopisi isteniyor. Kuruma ya da bireye göre düzenlediğiniz belgelerle başvuru yapmanız ardından başvurunuz incelenir ve aykırı bir durum olmaması sonucunda e-imza almaya hak kazanırsınız.

NEREDEN ALINIR?

E-imza ya da elektronik imza, Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı platformu üzerinden alınıyor. Platform üzerinde sizden istenen belgeler yer alıyor. Nitelikli elektronik sertifika almak isteyenler için NES Kullanıcı Taahhütnamesinin imzalanması gerekir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na yaptığınız e-imza başvurusu güvenlik prosedürleri sebebiyle gereklidir.

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