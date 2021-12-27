Dünyada bir ilk hem otobüs hem tren

DMV isimli araç, bir minibüse benziyor ve yolda normal kauçuk lastiklerle çalışıyor. Ancak bir kavşak noktasına geldiğinde, çelik tekerlekler aracın altından raylara inerek onu etkin bir şekilde bir tren vagonuna dönüştüyor.

DMV'leri işleten Asa Sahil Demiryolu şirketinin CEO'su Shigeki Miura; araçların, yerel ulaşım şirketlerinin kâr elde etmek için mücadele ettiği, nüfusu yaşlanan ve küçülen Kaiyo gibi küçük kasabalara yardımcı olabileceğini söyledi.

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CEO, Reuters'a verdiği demeçte, "Bu (DMV) yerel halka otobüs olarak ulaşabilir ve onları demiryoluna da taşıyabilir. Özellikle nüfusu yaşlanan kırsal alanlarda, bunun çok iyi bir toplu taşıma şekli olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

DMV ARAÇLARI NELER SUNUYOR

Asa Sahil Demiryolu, DMV'nin 21 yolcu taşıyabileceğini, demiryolu raylarında 60 km/sa hızla hareket edebileceğini ve halka açık yollarda yaklaşık 100 km/sa hızla gidebileceğini söyledi.

Dizel yakıtla çalışan ve farklı renklerde olan küçük araç filosu, Japonya'nın güneyindeki Şikoku adasının kıyılarının bir kısmı boyunca ilerleyecek ve birkaç küçük kasabayı birbirine bağlayacak.

CEO Miura; projenin, dünyanın dört bir yanındaki demiryolu hayranlarını, Japonya'yı ziyaret etmeye teşvik edeceğini umduğunu söyledi.

kaynak:en son haberler