Çin'den Tartışma Yaratacak Karar

OKUL SÜRESİ BOYUNCA VİDEO OYUNLARINA ENGELLENMELİ YASAK

Çin yönetimi çocukların ve gençlerin çevrimiçi oyun oynarken ki süreye müdahale ederek, kısıtlama kararı aldı. Amaç ahlaki ve etik konusunda gençlerin sorumluluklarının bilincinde olmaları. Aynı zamanda teknoloji endüstrisini de etkileyecek bu yasak tepkileri çekmeye başladı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bu yasakta belli bir yaş aralığı hedef alındı. 18 yaşından küçükler okulun olduğu süreler dahili’nde çevrimiçi video oyunları oynamasını yasaklıyor. Yalnızca okulun olmadığı zamanlar yan, hafta sonları ve tatil günlerinde yalnızca 1 saat oynanılmasına izin veriliyor.