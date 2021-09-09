Çin'den Tartışma Yaratacak Karar
Yasaklar ülkesi Çin, ne kadar etkili olacağı tartışmalı bir konuda yasak getirdi. Teknoloji çağında yaşıyorken yapılan enteresan yasak konusu duyanları şaşırttı.
OKUL SÜRESİ BOYUNCA VİDEO OYUNLARINA ENGELLENMELİ YASAK
ÇARŞAMBA GÜNÜ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Bu yasakta belli bir yaş aralığı hedef alındı. 18 yaşından küçükler okulun olduğu süreler dahili’nde çevrimiçi video oyunları oynamasını yasaklıyor. Yalnızca okulun olmadığı zamanlar yan, hafta sonları ve tatil günlerinde yalnızca 1 saat oynanılmasına izin veriliyor.
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