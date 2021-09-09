Çin'den Tartışma Yaratacak Karar

Yasaklar ülkesi Çin, ne kadar etkili olacağı tartışmalı bir konuda yasak getirdi. Teknoloji çağında yaşıyorken yapılan enteresan yasak konusu duyanları şaşırttı.

TEKNOLOJİ 09.09.2021, 17:38
Çin'den Tartışma Yaratacak Karar

OKUL SÜRESİ BOYUNCA VİDEO OYUNLARINA ENGELLENMELİ YASAK

Çin yönetimi çocukların ve gençlerin çevrimiçi oyun oynarken ki süreye müdahale ederek, kısıtlama kararı aldı. Amaç ahlaki ve etik konusunda gençlerin sorumluluklarının bilincinde olmaları. Aynı zamanda teknoloji endüstrisini de  etkileyecek bu yasak tepkileri çekmeye başladı.

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Bu yasakta belli bir yaş aralığı hedef alındı. 18 yaşından küçükler okulun olduğu süreler dahili’nde çevrimiçi video oyunları oynamasını yasaklıyor. Yalnızca okulun olmadığı zamanlar yan, hafta sonları ve tatil günlerinde yalnızca 1 saat oynanılmasına izin veriliyor.

#ÇİN #yasak
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