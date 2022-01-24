BtcTurk'e erişim sağlanamıyor! Şirket açıklamada bulundu
Akşam saatlerinden beri erişim sıkıntısı yaşanan BtcTurk mobil uygulamasının sorununun ne olduğu hakkında şirketten açıklama yapıldı.
Türkiye'nin en eski kripto para platformlarından BtcTurk'e erişim sorunu yaşanıyor. Dün akşam başlayan erişim sıkıntısı bu sabah itibarıyla devam ediyor.
Platformda yer alan ilk duyuruda "Servis sağlayıcılarımızdan kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir" ifadeleri yer aldı.
BtcTurk Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "Microsoft Azure kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle #BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz ve Azure Mühendisleri konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir" bilgisi paylaşıldı.
'ARKADAŞLAR UĞRAŞIYOR'
Kullanıcıların tepki göstermesi hatta bir kısmının BtcTurk ofisine gideceğini bildirmesinin ardından firmanın Kurucusu Kerem Tibuk da "Microsoft kaynaklı teknik bir sorun var, arkadaşlar uğraşıyor. Biraz zaman alabilir. Endişelenecek bir durum yok" açıklamasında bulundu.
TSİ 8.00 itibarıyla BtcTurk platformuna erişim sağlanamıyor. BtcTurk'ün yaklaşık 4 milyon kullanıcısı bulunuyor. Habertürk
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