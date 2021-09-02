Böyle Motorsiklet Görmediniz! Denizin Üzerinden Motorsikletiyle Geçti
istanbul'da Ortaköy sahilinden Beylerbeyi sahiline motorsikletiyle yolculuk yaptı.
Ortaköy'den Beylerbeyi'ne, denizin üstünden motosikletiyle geçti. Dünyanın dört bir yanında düzenlediği gösterilerle bilinen motosiklet dublorü Robbie Maddison bu kez İstanbul'a geldi. Kendi tasarladığı özel motosikletiyle su üzerinde gidebilen dünyadaki tek isim olan motosiklet dublörü Robbie Maddison aylar önce Türkiye'ye geldi. İstanbul'da gösterisi için keşif yapan Maddison, Boğaz'da kendisine en uygun noktayı buldu. Ortaköy'den motosikletiyle Boğaz'a inen Maddson, saniyeler içinde Beylerbeyi'ne ulaştı. O anlar canlı yayında anbean ekranlara geldi.
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