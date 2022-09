Apple yeni iPhone’ları görücüye çıkardı: iPhone 14 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Apple, iPhone 14’ü sonunda görücüye çıkarttı! Teknoloji devi, iPhone 14'ün tanıtılacağı 7 Eylül etkinliğini "Far Out" ve "Gelecek zaman" diyerek geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Etkinlikte iPhone 14 serisinin tanıtılmasına yönelik bir beklenti oluşmuştu. Etkinlik öncesi sızıntılarda iPhone 14 ailesinin 6.1 inçlik iPhone 14, 6.7 inçlik iPhone 14 Plus, 6.1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max’ten oluşacağı öne sürülmüştü. Ayrıca kaynaklar, Apple Watch Series 8, Apple Watch Pro, yeni Apple Watch SE ve AirPods Pro 2’nin de etkinlikte iPhone 14 serisi ile birlikte sahne alabileceğini ortaya koymuştu.

Etkinlikte ise iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ile birlikte, Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2, Apple Watch Ultra ve Apple AirPods Pro 2 tanıtıldı.

İŞTE APPLE'IN TANITTIĞI YENİ ÜRÜNLER

Saatlerin 20:00’yi göstermesiyle birlikte başlayan etkinlikte ilk olarak karşımıza Apple CEO'su Tim Cook çıktı. Cook, yaptığı konuşmada etkinlikte iPhone, AirPods ve Apple Watch'tan bahsedileceğini söyledi.

iPHONE 14 VE iPHONE 14 PLUS

Etkinlikte ilk olarak yeni Apple Watch modelleri ve AirPods Pro görücüye çıktı. Daha sonra iPhone modellerine geçildi. İlk olarak 6.1 inçlik iPhone 14 ve 6.7 inçlik iPhone 14 Plus modelleri tanıtıldı.

5 farklı renk ile gelen iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ta Apple'ın iPhone 13 Pro'da kullandığı A15 Bionic işlemcisi bulunuyor. iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın ana kamerası 12 MP çözünürlüğünde ve artık daha büyük bir sensöre ve daha büyük piksellere sahip. Ön kamera ise 12 MP çözünürlüğünde ve f/1.9 diyafram açıklığı sunuyor.

iPhone 14 kamera

Apple, iPhone 14'e aksiyon modu da (Action mode) ekledi. Böylece aksiyon kameralarında olduğu gibi daha stabil videolar çekilebilecek.

aksiyon modu

Yeni Apple Watch'larda olan kaza algılama özelliği de yeni iPhone 14'te yer alıyor.

iPhone 14'ün uydu iletişimi özelliği sunacağına yönelik dedikodular vardı. Nitekim etkinlikte bu özellik resmen tanıtıldı. Buna göre, iPhone 14 modelleriyle uydu aracılığıyla iletişim kurulabilecek. Bu özellik, acil durumlarda hayat kurtarıcı olacak.

uydu bağlantısı

Acil durumlarda uydu üzerinden iletişim özelliği, iPhone 14 ile ABD ve Kanada'da 2 yıl boyunca ücretsiz olarak sunulacak. Kasım ayında ise kullanılabilir olacak.

IPHONE 14 VE IPHONE 14 PLUS'IN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

iPhone 14 Türkiye'de 30.999 TL'den, iPhone 14 Plus ise 34.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

iPhone 14 için ülkemizde 16 Eylül’de ön sipariş verilebilecek. 23 Eylül’de ise satışa çıkacak.

iPHONE 14 PRO VE iPHONE 14 PRO MAX

Apple üst seviye iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelini sonunda görücüye çıkardı. 6.1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max'teki en büyük değişiklik şüphesiz ki çentik.

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ile birlikte çentik artık tek bir parça halinde sunuluyor. Üstelik bu kısım, farklı şekillerde kullanılabilecek. Apple bunun için "Dynamic Island" (Dinamik Ada) tabirini kullandı.

Yeni çentik, farklı animasyonlar ve geçişler kullanarak akıcı bir şekilde farklı şekillere dönüşebilecek.

Dynamic Island, kullanıcıları bilgilendirmek ve yine kullanıcıların dikkatlerini dağıtmadan içerik ve kontroller sunmak için genişleyecek. Örneğin, AirPod'ların bağlı olma durumunu, şarj durumunu ve daha fazlasını gösterebilecek.

Daha ince çerçevelerle dikkat çeken iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, 1600 nit parlaklık sunabiliyor. iPhone 14 Pro modelleri dış mekanda ise parlaklıklarını 2000 nit'e kadar çıkartabiliyor.

Android akıllı telefonlarda yer alan bir özellik olan Always on Display (Her zaman açık ekran) iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleriyle birlikte iPhone dünyasına da geldi.

Always on display

Böylece 1 Hz yenileme hızı sunabilen ekran, Apple Watch'larda olduğu gibi çok daha düşük güç tüketerek bilgilendirmeler yapmak için veya ekrana dokunmadan saati öğrenebilmek için her zaman açık kalabilecek.

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde kullanılan işlemci ise Apple'ın 4nm'lik yeni A16 Bionic işlemcisi.

iPhone 14 Pro modellerinde 48MP ana kamera yer alıyor. Apple'ın iddiasına göre, iPhone 14 Pro modelleri düşük ışıkta fotoğrafları 13 Pro modellerine kıyasla 2 kat daha başarılı bir şekilde çekebilecek. Ayrıca, 2x telefoto seçeneği de geldi.

kamera

iPhone 14 Pro'nun yeni bir 12 MP ultra geniş açılı kamerası var. Bu kamera, düşük ışıkta 3 kata kadar daha iyi performans sunabiliyor. Aynı şekilde makro fotoğrafçılık için de iyileştirmeler yapılmış.

iPHONE 14 PRO VE iPHONE 14 PRO MAX'İN FİYATI

Apple iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in merakla beklenen Türkiye fiyatlarını da açıkladı. iPhone 14 Pro ülkemizde 39.999 TL'den, iPhone 14 Pro Max 43.999 TL'den satışa sunulacak.