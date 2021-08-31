Apple'nin Yeni Ceo'su Kim Olacak! Flaş isimler konuşuluyor.

Apple ceo'su görevi bırakacağını duyurdu. Peki Apple yeni ceo'su kim olacak? Apple'ın CEO'su olduğu on yılda Tim Cook, şirketi yeni zirvelere taşıdı ve birkaç başarılı ürünün geliştirilmesini ve piyasaya sürülmesini sağladı. Cook geçen yıl 60. doğum gününü kutladı ve emekli olabileceği konusunda birçok spekülasyona yol açan açıklamalarda bulundu.

İddialara göre Tim Cook emeklikik planını 2025 gibi erken bir tarihte duyurabilir. Bazıları ise Apple'ın başka bir ana ürün kategorisini piyasaya sürmesinden hemen sonra CEO'nun emekli olabileceğini savunuyor.

Apple CEO'su Tim Cook'un yerine kim gelecek?

Apple'ın CEO'sunun rolünün ne kadar kritik olduğunu küçümsemek mümkün değil. Pozisyonu kimin üstleneceği konusunda spekülasyonlar başladı bile. Şimdiden aday kadrosundaki isimler belli oldu. Adaylar, Apple'ın yönetim ekibinin ekibinin önemli parçaları. İşte Tim Cook'un yerine geçebilecek isimler:

Peter Stern, Oliver Schusser ve Jennifer Bailey. Peter Stern, TV+, Haberler, iCloud, Fitness+ ve paketlerin iş tarafı da dahil olmak üzere bir çok projenin çoğunda sorumluluk aldı. Ayrıca, hizmet pazarlaması başkanının ayrılmasıyla ürün geliştirme, müzakereler ve pazarlamada daha büyük bir rol üstlendi. Stern, Cook'un halefi olarak bir aday, ancak Apple Music'i yöneten Schusser ve Apple Pay'i denetleyen ve daha önce çevrimiçi mağaza şefi olan Bailey de oldukça yetenekli.

Craig Federighi: Her yıl yazılım yükseltmelerini zorlayan binlerce mühendisi denetlemesiyle kanıtlandığı gibi, bir şirketi yönetebilir. Cook'tan yaklaşık sekiz yaş daha genç, Apple'ı hem Jobs hem de Cook dönemlerinde deneyimledi ve teknik becerilere sahip.

Bu isimler Apple'ın geleceğinde kritik noktalarda rol alacak gibi görünüyor. Apple henüz bu spekülasyonların hiçbiri hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

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