Apple da yeni CEO kim olacak? Apple da Tim Cook'un yerine kim gelecek?

Apple'ın CEO'su olduğu on yılda Tim Cook, şirketi yeni zirvelere taşıdı ve birkaç başarılı ürünün geliştirilmesini ve piyasaya sürülmesini sağladı. Cook geçen yıl 60. doğum gününü kutladı ve emekli olabileceği konusunda birçok spekülasyona yol açan açıklamalarda bulundu.

İddialara göre Tim Cook emeklikik planını 2025 gibi erken bir tarihte duyurabilir. Bazıları ise Apple'ın başka bir ana ürün kategorisini piyasaya sürmesinden hemen sonra CEO'nun emekli olabileceğini savunuyor.

Apple CEO'su Tim Cook'un yerine kim gelecek?

Apple'ın CEO'sunun rolünün ne kadar kritik olduğunu küçümsemek mümkün değil. Pozisyonu kimin üstleneceği konusunda spekülasyonlar başladı bile. Şimdiden aday kadrosundaki isimler belli oldu. Adaylar, Apple'ın yönetim ekibinin ekibinin önemli parçaları. İşte Tim Cook'un yerine geçebilecek isimler:

Peter Stern, Oliver Schusser ve Jennifer Bailey. Peter Stern, TV+, Haberler, iCloud, Fitness+ ve paketlerin iş tarafı da dahil olmak üzere bir çok projenin çoğunda sorumluluk aldı. Ayrıca, hizmet pazarlaması başkanının ayrılmasıyla ürün geliştirme, müzakereler ve pazarlamada daha büyük bir rol üstlendi. Stern, Cook'un halefi olarak bir aday, ancak Apple Music'i yöneten Schusser ve Apple Pay'i denetleyen ve daha önce çevrimiçi mağaza şefi olan Bailey de oldukça yetenekli.

Craig Federighi: Her yıl yazılım yükseltmelerini zorlayan binlerce mühendisi denetlemesiyle kanıtlandığı gibi, bir şirketi yönetebilir. Cook'tan yaklaşık sekiz yaş daha genç, Apple'ı hem Jobs hem de Cook dönemlerinde deneyimledi ve teknik becerilere sahip.

Bu isimler Apple'ın geleceğinde kritik noktalarda rol alacak gibi görünüyor. Apple henüz bu spekülasyonların hiçbiri hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

Tim Cook Kariyerinin kısaca özeti:

Tim Cook, Steve Jobs tarafından Apple'da çalışmak üzere işe alınmadan önce 6 ay Compaq şirketinde Kurumsal Malzemelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Daha önce Integrated Electronics şirketinde COO (şef operasyon sorumlusu) olarak çalışan Tim Cook ayrıca 12 yıl boyunca IBM'in kişisel bilgisayarlar bölümünde Kuzey Amerika Lojistiğinden sorumlu direktör olarak görev yapmıştır.

Tim Cook Apple'ın mevcut fabrika ve depolarını kapatarak üretimden çekilmesinden sorumlu olmasıyla bilinmektedir. Böylece Apple'ın daha az stok tutarak tedarik zincirini daha işlevsel hale getirmiş ve şirketin kar marjlarının artmasını sağlamıştır.

Tim Cook 2004 yılında Steve Jobs'ın kanser tedavisi için görevden geçici olarak ayrılmasının üzerine iki ay boyunca Apple'ın CEO'luğunu yapmıştır. Yine benzer bir şekilde 2009 yılında Steve Jobs'ın karaciğer nakli için görevinden ayrıldığı aylarda da CEO'luk görevini yerine getirmiştir.

2011 Ocak ayında Apple'ın Yönetim Kurulu Steve Jobs'ın sağlık sorunları nedeniyle görevden ayrılma isteğini kabul etmiş ve o günden itibaren CEO'nun günlük işleri Tim Cook tarafından yapılmaya başlanmıştır. Her ne kadar bu dönemde Steve Jobs önemli kararların alınmasında söz sahibi olsa da 24 Ağustos 2011 tarihinde Steve Jobs'ın resmen Apple'daki görevinden istifa etmesi üzerine Apple'ın CEO'luğuna getirilmiştir.

Tim Cook ayrıca Nike'ın yönetim kurulunda da yer almaktadır.