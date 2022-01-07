Almanların renk değiştiren otomobili nasıl? özellikleri nelerdir? ne zaman üretildi?

Almanlar renk değiştiren otomobil üretti. Bu otomobilin özellikleri ve nasıl olduğu merak uyandırdı.

TEKNOLOJİ 07.01.2022, 15:20 07.01.2022, 15:39
Almanların renk değiştiren otomobili nasıl? özellikleri nelerdir? ne zaman üretildi?

ABD'de düzenlenen teknoloji etkinliği Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES), birçok otomobil markası yenilikleriyle sahneye çıktı. CES 2022'de birçok yeni ürün ve hizmet tanıtan teknoloji şirketlerini yanı sıra, aralarında Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'un da olduğu bir çok otomobil üreticisi, en son teknolojilerini ve fütüristik fikirlerini katılımcılar ile paylaştı.

CES'te yer alan otomobil üreticilerinden Alman BMW, elektrikli mobilite alanındaki amiral gemisi iX’in en güçlü versiyonu olan iX M60’ı ve bu otomobilde ilk defa kullanılan Digital Art Mode sürüş modunu tanıttı.

Yeni iX M60, ön ve arka akslarda yer alan elektrik motorları sayesinde 619 beygir güç üretiyor. Maksimum torku 1000 Nm’den fazla olan ilk BMW otomobili olma özelliği de taşıyan iX M60, 0'dan 100 km/s hıza 3.8 saniyede ulaşıyor. Otomobilin WLTP normlarına göre tam şarjla 575 kilometre mesafe gidebildiği aktarılırken, 10 dakikalık şarj ile 150 kilometre menzil elde ettiği açılanıyor.

RENK DEĞİŞTİREN OTOMOBİLİ SAHNEYE ÇIKARDI

Geliştirdiği yeni kullanıcı deneyimi teknolojilerini de tanıtan BMW, renk değiştirme teknolojisi iX Flow (E Ink), IconicSounds Electric ile Theatre Screen teknolojilerini CES'te sahneye çıkardı.

Yapılan açıklamaya göre, Alman markanın Flow-E Ink renk değiştirme teknolojisi, elektrikli iX modelinin üzerinde görücüye çıktı. Söz konusu teknolojinin, otomobilin dış yüzeyinin elektrik sinyalleriyle uyarılarak gövdenin istenilen rengi alabilmesine olanak sağladığı belirtildi.

Açık ve koyu renklerin güneş ışığını yansıtma ve soğurma özellikleri dikkate alınarak geliştirilen bu teknoloji, araç içi sıcaklığı hava şartlarına göre optimum seviyede tutabiliyor. Bu sayede otomobilin klima sistemi araç içini soğutmak veya ısıtmak için daha az efor sarf ederek enerji tasarrufu yapabiliyor.

Öte yandan, iX Flow'un dış yüzeyinin bir insanın saç telinin kalınlığına eşdeğer çapta milyonlarca mikrokapsülden meydana geldiği de verilen bilgiler arasında. Bu mikrokapsüllerin negatif yüklü olduklarında beyaz, pozitif yüklü olduklarında ise siyah renkli olduğu belirtildi.

MOTOR SESİ ÖDÜLLÜ BESTECİDEN

Alman marka, Grammy ve Academy Awards ödüllü ünlü film müziği bestecisi Hans Zimmer ile BMW Group mühendislerinin birlikte geliştirdiği IconicSounds Electric teknolojisini de, CES 2022’de katılımcıların beğenesine sundu.

Tamamen elektrikli BMW modellerinde kullanılmak üzere geliştirilen IconicSounds Electric'in, tercih edilen sürüş moduna göre farklılık gösteren motor sesleri çıkardığı kaydedildi. Bu teknolojinin, tam elektrikli i4’te 2022’nin ilk yarısından itibaren kullanıma sunulacağı aktarıldı.

CES'te sergilenen BMW Theatre Screen diye adlandırılan donanım ise 31 inç büyüklüğünde geniş ve yüksek çözünürlüklü multimedya ekranına sahip. 5G teknolojisiyle desteklenen sistem, akıllı TV özelliklerini de kullanıcısına sunuyor.

kaynak:en son haberler

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