3 eylül Bim elektronik ürün fırsatları

BİM 3 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 3 Eylül Cuma günü BİM raflarında pek çok teknolojik ürün yer alacak. Bizler de Teknolojioku olarak perakende zincirlerindeki fırsatları sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın teknoloji ürünleri arasında elektrikli süpürge, kahve makinası, mini fırın, saç kurutma makinası, erkek bakım seti vb birçok fırsat ürünü yer alıyor.

3 Eylül - BİM mağazalarında elektronik ürün fırsatları!

Perakende zincirlerinin en önemli reklam malzemeleri haline gelen elektronik ürünler en fazla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Bu ürünler BİM vb marketlerde düzenli olarak her hafta uygun fiyatları ile satışa sunuluyor. Bakalım 3 Eylül haftasında hangi ürünler bizi bekliyor.

BİM bu hafta Fakir Atria Elektrikli Süpürge, Fakir saç kurutma makinesi, Fakir Filtre Kahve Makinesi KM 1011, Kumtel 40 Litre Mini Fırın ve birçok fırsat ürününü satışa sunmaya hazırlanıyor. Bu modeller için belirlemiş olduğu fiyatlara ve cihaz özelliklerini yazımızın devamından hep birlikte inceleyelim.