2022 TOGG araba fiyat listesi belli oldu!

TOGG'un fiyatı henüz belli olmadı. TOGG'un araçlarının üretileceği fabrikanın Bursa Gemlik'te yapımı sürüyor. Fabrikanın tamamlanmasının ardından seri üretime geçilecek ve araç üretimi başlayacak.

TOGG SEDAN FİYATI KAÇ TL OLACAK?

Yerli otomobil TOGG'un dolar bazındaki fiyatının 20-30 bin dolar dolaylarında olacağı ifade ediliyor. Resmi bir satış rakamı bulunmasa da aracın 400 bin TL'den fazla olacağı düşünülüyor. Sedan ve SUV modelinin fiyatlarının birbirinden farklı olacağını da unutmamak gerekiyor.

TOGG FİYAT LİSTESİ 2022

TOGG araçlarının fiyat listesi 2022 yılı için yayınlanmadı. Aracın satışa çıkacağının duyurulmasının ardından fiyat listesinin kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

YERLİ OTOMOBİL SATIŞA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yerli otomobil TOGG'un ön siparişlerinin 2022 yılında alınacağı tahmin ediliyor. 2023 yılında ise aracın satışa çıkması ve vatandaşlara ulaşması bekleniyor.

kaynak:bölge gündem