1 yıl kullanılmayan cep telefonlarına dikkat

Geçtiğimiz günlerde TBMM’de cep telefonlarının kimlik bilgileri (IMEI) kayıtlarına ilişkin oluşturulan düzenlemeyle şebeke almayan cep telefonlarının pasif hale getirilme süresi, 7 yıldan 1 yıla düşürüldü.

TEKNOLOJİ 02.12.2022, 18:30
1 yıl kullanılmayan cep telefonlarına dikkat

Kaçakçılığın ve IMEI klonlanmasının önüne geçilmesi için düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Telefoncular bu konuda tüketicileri uyardı.

Elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan telefonların IMEI bilgilerinin pasife alınması, 7 yıldan 1 yıla düşürülüyor. Düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmiş olacak. Uzmanlar ise vatandaşa kullanmadığı telefon hakkında uyarıda bulunurken, yasanın kendilerini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Yaklaşık 18 yıldır iletişim sektöründe işletmeci olduğunu belirten Şirin Göktimur, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek olan yasadan olumsuz etkileneceklerini ifade etti.

1 yıl boyunca vitrinde satılmayan ve telefonun sinyal almadığı durumda pasife alınmasıyla mağdur olacaklarını dile getiren Göktimur, “Normalde var olan bir yasa vardı. Herkesin bildiği gibi 7 yıl kullanılmayıp sinyal almayan telefonların şebekeleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kesiliyordu. Bu normal bir yasaydı. Ancak son zamanlarda meclise sunulan bir yasa teklifi oldu. Bu yasa içerisinde bir yıl boyunca sinyal alınmayan cep telefonlarının kullanıma kapanacağı bildirildi. Yani bu da demektir ki bu telefonların iletişimi kesilip çöp olacak. Aynı zamanda biz telefoncuların vitrininde çeşitli markalardan telefonlar bulunmakta. Bazı ürünleri 1 yıl bazılarını ise 2 yıl oluyor satamıyoruz. Böylelikle bir yılın sonunda bakacağız ki 30-40 tane her esnaf arkadaşın satılmayan telefonu pasif olacak” dedi.

“1 yıl içerisinde SIM kartınızı telefona takıp sinyal almasını sağlayın”

Kullanıcılara uyarıda bulunan Göktimur, “Tüketiciler arızalı telefonu evde bir kenara atıp bekletmemelidir. Bu süre zarfında telefonunu tamir ettirmeye imkan bulamayan kullanıcı, bir yıl içerisinde mutlaka en az bir kez telefona SIM kartını takıp cihazın sinyal almasını sağlamalıdır. Bir iki görüşme yapılıp tekrar telefon bırakılmalıdır. Eğer bu yapılmazsa mağduriyetler yaşanabilir” diye konuştu.

Milliyet

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 03 Aralık 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10