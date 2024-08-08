Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, bu yılın 3. çeyreğine ilişkin "Enflasyon Raporu"nu açıklarken, "2024, 2025, 2026 yılları enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedik, 2024 için yüzde 38, 2025 için yüzde 14 ve 2026 için yüzde 9 olarak öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

TCMB Başkanı Karahan, "Mart ayından bu yana Türk lirası mevduatın payı yükselerek yıl sonu hedefimiz olan yüzde 50'yi aşarken kur korumalı mevduatın payı yüzde 11'e geriledi." şeklinde konuştu.

Karahan, "Para politikasındaki kararlı duruş, yurt içi talepte dengelenme, TL'de değerlenme, enflasyon beklentilerinde düzelme, enflasyonun ana eğilimini düşürmeye devam edecek." dedi.