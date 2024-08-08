Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Verilen bilgilere göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 2 Ağustos itibarıyla 150 milyar dolar sınırını aşarak 150 milyar 386 milyon dolara yükseldi.

REZERVLER 2 MİLYAR 375 MİLYON DOLAR ARTTI

Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 375 milyon dolar artış kaydetti.

TCMB verilerine göre, 2 Ağustos itibarıyla toplam rezervler 148 milyar 11 milyon dolardan, 150 milyar 386 milyon dolara çıktı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ

Brüt döviz rezervleri 91 milyar 907 milyon dolardan 92 milyar 491 milyon dolara yükseldi.

ALTIN REZERVLERİ

Altın rezervleri ise 56 milyar 104 milyon dolardan 57 milyar 895 milyon dolara yükseldi.

NET ULUSLARARASI REZERVLER

Bir önceki hafta 47 milyar 592 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 3 milyar 859 milyon dolar artarak 51 milyar 451 milyon dolara çıktı.

"SWAP HARİÇ NET REZERVLERİMİZ, 28,6 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ"

TCMB Başkanı Fatih Karahan, bugün açıklanan yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu sunarken şu açıklamalarda bulunmuştu:

Mart ayı içerisinde aldığımız kararlar ile sıkı para politikası duruşumuz pekiştirilmiş, uyguladığımız politikalara olan güven artmış ve rezerv görünümü iyileşmiştir. Mart ayında yaptığımız ilave parasal sıkılaştırma, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirasına güvenini artırdı ve rezervlere olumlu yansıdı.

31 Temmuz itibarıyla TCMB taraflı swap bakiyesini sıfıra indirdik. Sonrasında, sterilizasyon amaçlı olarak ters yönde swap işlemlerine başladık. 22 Mart ile 2 Ağustos tarihleri arasında, brüt rezervler 26,5 milyar dolar artış gösterirken, net döviz pozisyonumuz 93,1 milyar dolar iyileşti.

2 Ağustos itibarıyla brüt rezerv düzeyimiz 150 milyar doların üzerine çıktı. Swap hariç net rezervlerimiz, yurt içinde yaptığımız TL karşılığı döviz swapları da dahil ettiğimizde 28,6 milyar dolara yükseldi.