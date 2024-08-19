Yurt içinde gözler, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) saat 14.00'te açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ağustos ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ: YÜZDE 46,50

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.

ENFLASYON RAPORU, FAİZİN SABİT KALMASI BEKLENTİSİNİ ARTIRDI

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı enflasyon raporuna göre de politika faizinin, enflasyonun artmasını önlemek amacıyla bu toplantıda değiştirilmeyeceği öngörülüyor.

POLİTİKA FAİZİNİN ENFLASYONLA İLİŞKİSİ

Para Politikası Kurulu (PPK), son toplantısında aldığı kararın metninde şu ifadelere yer vermişti:

Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir.