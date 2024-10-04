Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Karahan, eylül ayı enflasyon rakamlarının beklentilerinin üzerinde geldiğini açıkladı. Karahan, yeni banknot tartışmalarına ise son noktayı koydu.

"ŞU ANDA ÜST KUPÜR ÇALIŞMASI YOK"

Tedavüldeki kupür kompozisyonun sorulması üzerine Karahan, "Tedavüldeki kupür kompozisyonuyla ilgili, değerlendirdiğimizi söylemiştim. Biz bunu nakit dışı ödeme araçlarındaki gelişmeleri de değerlendirerek bir karar aldık ve şu anda kupür çalışması yok. Mevcut kupürlerle devam ediyoruz ama dönem dönem değerlendirmeler yapıyoruz." ifadesini kullandı.

"BANKALAR NE TALEP EDİYORSA BUNU KESİNTİSİZ OLARAK SAĞLIYORUZ"

Yeni banknotların basılıp basılmayacağını ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karahan, şu ifadelere yer verdi:

Burada bir kere, Merkez Bankası olarak bankalar ne talep ediyorsa biz emisyon işlemi çerçevesinde bunu kesintisiz olarak sağlıyoruz. Bankalar ATM'lere kendi tercihleriyle de doğrultusunda ve piyasa ihtiyaçları doğrultusunda kupür yüklemesini yapıyorlar.

İHRACATÇILARIN DÖVİZ BOZMA ZORUNLULUĞU

Karahan, ihracatçıların döviz bozma zorunluluğuna ilişkin soruya, burada normalleşme adımına gittiklerini yüzde 40 olan gereksinimi yüzde 30'a düşürdüklerini anımsattı. Dönem dönem söz konusu zorunluluğu göz önünde bulundurduklarına işaret eden Karahan, ihracat bedeli satışlarında firmalara yüzde 2 prim desteği sağlandığını ve bunun şartları olduğunu ifade etti.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME SAĞLANACAK"

Karahan, reel sektörde yavaşlamaya yönelik soruya, "2024'te büyümede bir miktar yavaşlama olmasını bekliyoruz. Bu sene büyüme potansiyel büyümenin bir miktar altında gerçekleşecek. Bunun yanında OVP'de belirtildiği gibi, enflasyon indikçe, kalıcı fiyat istikrarı sağlandıkça sürdürülebilir büyüme sağlanacak." dedi.

Firmaların konkordatoda bulunmasına ilişkin soruya ise Karahan, "Finansal stres altındaki firmalar faaliyetlerine devam ederken ödeme kolaylığı elde etmek için konkordato talebinde bulunabiliyor. Bütün verilerin tarihsel ortalamaların oldukça altında olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

"YÜZDE 5'E GİDENE KADAR İŞİMİZ BİTMEYECEK"

Haziranda dezenflasyon sürecinin başladığını, bundan sonra da ara hedeflere uyumlu olarak enflasyonu düşürmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Karahan, manşet enflasyonun düşmeyi sürdüreceğini dile getirdi. Dönem dönem enflasyon dinamiğini gözden geçirdiklerini anlatan Karahan, "Bizim işimiz enflasyon yüzde 5'e gidene kadar bitmeyecek. Ondan sonra da zaten Merkez Bankalarının görevi fiyat istikrarının devamını sağlamaktır." şeklinde konuştu.