İŞKUR üzerinden yürütülecek bu alım sürecinde, bir İşletme Elektrik Bakım Yardımcısı ve bir Nezaretçi ve Ustabaşı (Makine ve Metal Mamuller İmalatı) pozisyonları için başvurular kabul edilecek. Peki, bu pozisyonlara başvuru yapmak için hangi şartları taşımanız gerekiyor ve başvuru süreci nasıl işleyecek?

Başvuru Şartları Nelerdir?

Sabıka Kaydı: Başvuru yapacak adayların, devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suçlar gibi ciddi suçlardan mahkûm edilmemiş olmaları gerekiyor. Kamu Hakları: Kamu kurumlarından veya meslekten ihraç edilenler başvuru yapamayacak. Sosyal Güvenlik: Emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almayan adaylar başvurabilir. Yaş Sınırı: Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını aşmamış olmak gerekiyor. Askerlik Durumu: Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması (yapmış, tecilli veya muaf) gerekiyor. Yerleşim Yeri: Başvurularda, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Eğitim Durumu: İlan yayımlandığı gün itibarıyla istenen eğitim düzeyine sahip olmak şart. Yanlış Beyan: Yanıltıcı veya yanlış beyanda bulunan adayların atama işlemleri iptal edilecek. Deneme Süresi: Alınacak işçilerin deneme süresi dört ay olacak ve bu süre içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecek. Çalışma Koşulları: Adaylar gece vardiyası ve tehlikeli işler gibi çalışma şartlarını kabul etmiş sayılacak. Sağlık Durumu: Adayların fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilecek durumda olmaları gerekiyor.

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

Başvuru Yeri: Adaylar İŞKUR’un internet sitesinden yalnızca bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecek. KPSS Şartı: Adaylar, önlisans eğitim düzeyinde ve belirtilen programdan mezun olmak kaydıyla KPSS puanıyla değerlendirilecek. Evrak Teslimi: Evrak teslimleri 02/09/2024 – 13/09/2024 tarihleri arasında TCDD Taşımacılık AŞ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yapılacak. Teslimatlar şahsen veya posta yoluyla kabul edilecek. Evraklar: Diploma fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik belgesi, KPSS sonuç belgesi, adli sicil belgesi ve yerleşim yeri bilgisi raporu gibi belgeler istenecek. Özel Belgeler: Kaynakçı adaylardan ilgili mesleki yeterlilik belgeleri talep edilecek. Sözlü Sınav: Evrak teslimleri olumlu değerlendirilen adaylar sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınav, beceri ve mesleki yeterlilik alanlarında yapılacak.