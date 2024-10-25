Buna göre, Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücüne, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla verdiği desteğin süresiyle, BM'nin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin 31 Ekim'den itibaren 1'er yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili tezkere de kabul edildi. Tezkerede, "23 Ekim 2024 tarihinde Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi tesislerine yönelik terör saldırısı, ülkemizin barışına ve huzuruna kasteden alçakça bir girişimdir." ifadelerine yer verildi.

Üç tezkere de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.