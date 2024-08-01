İsrail'in Hamas lideri İsmail Heniyye'yi İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği bir suikast ile şehit etmesi, Türkiye'de de büyük tepkilere neden oldu.

ERDOĞAN: "SİYONİSTLER, HEDEFLERİNE ULAŞAMAYACAK"

Saldırıyı 'Kalleş bir suikast' olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze’nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır.dedi

Siyonist barbarlığın hedeflerine ulaşamayacağını da belirten Erdoğan, Türkiye'nin tüm imkanlarıyla Filistin'i desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

TBMM, FİLİSTİN İÇİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan "olağanüstü toplantı çağrısı"nda şu ifadeler yer aldı:

Türkiye Büyük Millet Meclisini; Filistin halkına ve davasına güçlü desteğimizi göstermek ve mazlum Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Genel Kurul’a hitap etmesi hususunda Anayasa’nın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 7’nci maddeleri gereğince 15 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 15.00’te olağanüstü toplantıya çağırıyorum. Sayın milletvekillerinin belirtilen gün ve saatte Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederim.