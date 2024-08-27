AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye'de TDİOSB'ler 2000 yılından sonra kurulmaya başlandı. Bu bölgeler ülke tarımının gelişmesine katkı sağlarken çevre ve insan sağlığını ön plana alarak her türlü bitkisel ve hayvansal üretim yatırımlarını çekmeyi hedefliyor.

Adana, Ankara, Ağrı, İzmir, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Van ve Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 39 ilde hayata geçirilen toplam 42 TDİOSB'ye bakanlık tarafından tüzel kişilik kazandırıldı.

Bu bölgelerin sayılarının artırılması için de çalışmalar hızlandı.

Besiden seraya kadar OSB'ler için yatırımlar hızlanıyor

İhtisas OSB'ler için seradan besiye ve su ürünlerine kadar farklı alanlarda yeni yatırımlar için süreçler işletiliyor.

Bu kapsamda, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde tarıma dayalı ihtisas sera OSB, Kütahya'nın Simav ilçesinde tarıma dayalı ihtisas jeotermal sera OSB için altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Elazığ, Malatya'nın Yazıhan ve Kastamonu'nun Devrekani ilçelerinde ise besiciliğe dayalı ihtisas OSB'ler için bu yönde çalışmalar sürüyor.

Adana'nın Karataş ilçesinde ise su ürünlerine yönelik ihtisas OSB'ye odaklanıldı. Bu projelere ait hak ediş bedelleri ödendi.

İzmir'in Dikili ilçesinde tarıma dayalı ihtisas sera OSB için "alt proje anlaşması" ve "alt finansman anlaşması" imzalanırken ihale süreci devam ediyor.

Erzincan'da besi OSB'sine yönelik altyapı inşaat projelerinin ihale hazırlıkları sürdürülürken altyapı işlerine başlanacak.

Bu projelerden bazılarının genel yerleşim planı ve üstyapı modül projeleri hazırlanarak bakanlığa sunuldu.

Bu çerçevede, genel yerleşim planına uygun olarak imar ve parselasyon planları ile altyapı inşaat projeleri hazırlatılarak ihale hazırlıklarına odaklanıldı.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde tarıma dayalı ihtisas jeotermal sera OSB projesinde de genel yerleşim planı ve üstyapı modül projeleri hazırlatılarak bakanlıktan onay alındı.

Hatay-Altınözü Enek tarıma dayalı ihtisas süt ve besi OSB projesinde de altyapıya yönelik projeler hazırlatılıyor.