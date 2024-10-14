İpekyolu ilçesine bağlı Yukarı Bakraçlı Mahallesi'nde, Erek Dağı'nın eteklerinde yer alan Yedi Kilise Manastırı yeniden restore edilmeyi bekliyor. Varagavank Ermeni Manastırı ya da Varak Surp Haç manastırı olarak bilinen Yedi Kilise, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Van'ın İpekyolu ilçesi sınırlarındaki Erek Dağı'nın güney yamacında yer alan ve restorasyon için kilisenin sahibine ulaşmaya çalışan Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kilisenin tapu tescili şahıslara ait olduğu bilgisine ulaştı.

2012 yılında ilçeye bağlı Bakraçlı Mahallesi'nde bulunan ve 'Yedi Kilise' olarak anılan kilisenin restorasyon işlemleri tapuya takılmıştı. Bu sırada kilisenin bulunduğu mahallenin sahibi olan Hüsamettin Altaylı adlı vatandaşın varisleri aranmaya başlandı. Aradan geçen 14 yıla rağmen bir çalışmanın yapılmadığı kilise ise günümüzde çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Van'ın tarihi ve kültürel mirasları arasında yer alan ve İpekyolu ilçesi sınırları içerisinde yer alan Bakraçlı Mahallesi'ndeki tarihi 'Varagavank Manastırı' (Yedi Kilise), bakımsızlık nedeniyle ayakta durmakta zorlanıyor.

Yapılan araştırmalara göre 8. yüzyılda inşa edildiği belirtilen Yedi Kilise'nin, gün geçtikçe yok olmaya tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten vatandaşlar, tarihi kilisenin biran önce restore edilerek turizme kazandırılması bekliyor. Erek Dağı eteklerinde bulunan ve duvarları da yıkılmak üzere olan Kilise, 1. Derecede SİT alanında olmasına rağmen etrafına evler ve camii inşa edilmiş durumda. Tarihi kilise uzun yıllar ahır olarak kullanılırken kilisenin çöken tavanı ise köylüler tarafından ağaç ve tahtalarla kapatıldı.

VAN YEDİ KİLİSE

Van Yedi Kilise, Varagavank Ermeni Manastırı ya da Varak Surp Haç manastırı olarak da bilinmektedir. Vaspurakan'ın en zengin ve en iyi bilinen manastırı ve de Van başpiskoposunun yeri, bugün Van Merkez'e bağlı, Yukarı Bakraçlı köyünde yer alan Ermeni manastırıdır. Tamamı Warak Wank Manastırı olarak adlandırılan tarihi - dini yapı, aslında anıldığı gibi yedi adet kiliseden oluşmamaktadır.

İki grup halinde beş kilise, kiliseye eklenen bir jamatun, bir kütüphane ve bir çan kulesinden oluşmaktadır. Manastırı teşkil eden kiliselerin en eskisi St. Sophia kilisesidir. St. Sophia, 8. yüzyılda inşa edilmiş olup, sadece apsisi mevcuttur. İkincisi bunun kuzey duvarına bitişik inşa edilmiş ve günümüzde yıkık olan St. John Kilisesi'dir.

Bu iki yapı manastırın birinci grubunu oluşturmaktadır. Günümüze kadar ulaşan ikinci grup yapıların çekirdeğini 1003-1021 tarihleri arasında inşa edilen Kutsal Meryem Ana Kilisesi oluşturmaktadır. Dıştan doğu - batı yönünde dikdörtgen planlı bu dini yapı, içten dörtlü yonca yaprağı planıyla yapılmıştır. Merkezi planlı kilisenin kubbesi yıkılmış vaziyettedir. İç mekânı dört yöne açılmış, yarım daire planlı nişlerle, köşelere yerleştirilmiş odalar oluşturmaktadır.