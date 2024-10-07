Çelik’in şiddet yanlısı gruplarla olan bağlantıları, yerel güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Van'da, bu tür grupların toplum üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek amacıyla, sosyal medya platformları üzerinde takip ve izleme faaliyetleri artırıldı. Emniyet yetkilileri, "incel" akımının yayılmasını önlemek için siber devriye ekipleri oluşturdu. Bu ekipler, şiddet ve nefret söylemi içeren içeriklerin tespit edilmesi için 24 saat kesintisiz çalışma yürütüyor.

Ayrıca, Van'da halkı bilinçlendirmek amacıyla çeşitli bilgilendirme kampanyaları düzenlenecek. Emniyet, toplum güvenliğini tehdit eden her türlü eyleme karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı. Bu durum, Van'da yaşayan vatandaşların güvenlik algısını artırmayı hedefliyor.

Van’ın güvenliği için atılan bu adımlar, toplumun huzurunu korumak adına önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.