İran'ın Başkenti Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye’nin suikast sonucu öldürülmesi ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları Türkiye'nin birçok kentinde düzenlenen yürüyüşlerle protesto edilirken, Van'ın Erciş ilçesinde bir grup dağcı da Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi. 10 kişiden oluşan dağcı grubun dün yaptığı tırmanış yaklaşık 6,5 saat sürdü. Dağcılar, zirvede Türk bayrağı açtıktan sonra geldikleri güzergahta tekrar geri döndü.

Kaynak: DHA