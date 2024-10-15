Van’ın Edremit Belediyesi, ilçedeki yol yapım ve düzenleme çalışmalarını sürdürdüğünü bildirirken, Dönemeç ve Yeni Camii Mahallesi’nde yol parke çalışmalarının ardından Süphan Mahallesi’ndeki yollarda parke çalışmalarına başlayan belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, buradaki çalışmalarını da tamamladığı aktarıldı.

Haftalar süren çalışmalar kapsamında mahalle içinde birçok sokağın parke taşı ile kaplandığı kaydedildi.

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamada, Bakacık Mahallesi’nde yol stabilize ve düzenleme çalışmalarının da eş zamanlı olarak sürdürüldüğü, ilçe genelinde drenaj çalışmalarına da devam edildiği bildirildi. Ekiplerin ayrıca Kurubaş, Eminpaşa ve Şabaniye Mahallelerinde asfalt yama çalışması gerçekleştirdiği de ifade edildi.