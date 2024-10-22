Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 26 bin 472'ye yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, kolera salgınından dolayı ölenlerin sayısının ise 737'ye çıktığı kaydedildi.

Sudan'da haziran ayında başlayan etkili yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın hastalık ilan etti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 1 Ekim'de 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu da (UNICEF) 5 Ekim'de Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde, salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.