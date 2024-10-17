Kaçak Avcılara, Toplamda 443 bin 426 TL İdari Para Cezası

Cezanın bu denli yüksek olmasının sebepleri arasında, avlanan hayvanların korunma altında olması ve avcılığın yasadışı bir faaliyet olarak değerlendirilmesi yer alıyor. Ele geçirilen malzemeler arasında, av tüfekleri ve av fişeklerinin yanı sıra geyik eti ve sucuk gibi yiyecekler de bulundu. Yetkililer, bu tür eylemlerin yasadışı olduğunu ve yaban hayvanlarının korunması gerektiğini vurgulayarak, kaçak avcılığın ciddi bir suç olduğunu dile getiriyor.