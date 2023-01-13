Zonguldakspor-fethiyespor ,maçı ne zaman, saat kaçta?

WanHaber-Mehmet Salih Giyci

TFF 2’inci Lig Kırmızı Grupta yer alan Zonguldak Kömürspor Pazar günü oynayacağı Fethiyespor maçı ile 2.devreyi açıyor.

Son 5 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Zonguldak Kömürspor 31 puanla 8.sırada yer alıyor.

Fethiyespor ilk devreyi çok iyi geçirmese de 19 maçta 6 galibiyet 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 22 puanla 12.sırada yer aldı.

İki takım arasında oynanan 7 maçta Zonguldak Kömürspor 3 maç Fethiyespor 2 maç kazanırken 2 maç ise berabere bitti.

STAT: Fethiye İlçe Stadyumu

TARİH: 15.01.2023, 14:00

Fethiyespor Muhtemel 11’i

Murat Demir, Doğancan Kılıç, Taha Velioğlu, Rıdvan Türker, Onur Takır, Selim Kayacı, Sinan Kalaycı, İlyas Yılmazer, Selçuk Alibaz, Mustafa Apardı, Oktay Balcı

Zonguldak Kömürspor Muhtemel 11’i

Yüksel Egemen Yaylı, Emrah Taysı, Hakan Çevik, Mevlüt Çelik, Emre Kara, Oğuzhan Matur, Eyüp Akcan, Emre Yakut, Mümin Uyar, Fatih Bektaş Embiya Ayyıldız