Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

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YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı 28 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu önemli müsabaka Malatya'da, Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.