Yarın hangi maçlar var? 5 şubat cumartesi 2022

Futbol severlerin her gün merakla takip ettiği maç saatlerini, hangi maçlar var, saat kaçta sorularına haberimizde yer verdik.

5 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

1. Lig

13.30 Tuzlaspor-Balıkesirspor

13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor

16.00 Bursaspor-Altınordu

19.00 Altaş Denizlispor-Eyüpspor

TFF 2. Lig

5 Şubat Cumartesi:

13.00 Akhisarspor-Tarsus İdman Yurdu

13.00 Ergene Velimeşespor-Somaspor

13.00 Adıyaman FK-İnegölspor

13.00 Etimesgut Belediyespor-Niğde Anadolu FK