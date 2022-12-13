Voleybol Bölgesel Lig Grup müsabakaları Van YYÜ’de başladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde Voleybol Bölgesel Lig Grup müsabakaları başladı.

SPOR 13.12.2022, 10:23
Voleybol Bölgesel Lig Grup müsabakaları Van YYÜ’de başladı

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Voleybol Bölgesel Grup Müsabakalarında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Munzur Üniversitesi kadın ve erkek voleybol takımları mücadele ediyor.

Voleybol Bölgesel Lig Grup Müsabakaları açılışına katılan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli yaptığı konuşmada, “Farklı üniversitelerden gelen tüm öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, sizleri hazırlayan ve buraya göndererek yarışma imkânı sağlayan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Munzur Üniversitesi Rektörlerime teşekkür ediyorum. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak sizleri en iyi şekilde ağırlamak ve ayrıca sadece üniversitemizi değil tarihi ve kültürel açıdan da çok zengin olan şehrimizi de gezip görmenizi istiyoruz” dedi.

Üniversite hayatının sadece derslerden ibaret olmadığını, öğrencilerin akademik başarısının yanında sportif faaliyetlerinin de önemine dikkat çeken Rektör Şevli, “Biz öğrencilerimizin takım ve ekip ruhunu kazanmaları için zemin hazırlayan spor müsabakalarına katılmalarını çok önemsiyoruz. Böyle güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan da memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Centilmence yarışılan ve hak edenin kazandığı bir turnuva olmasını diliyorum” diye konuştu.

Voleybol Bölgesel Lig Grup Müsabakaları açılışına, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin yanı sıra Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muzaffer Selçuk, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Vedat Atay ile öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı. Dün Bingöl Üniversitesi ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kadın voleybol takımının maçıyla başlayan Voleybol Bölgesel Lig Grup Müsabakalarının, 16 Aralık’ta 16:00’da Muş Alparslan Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erkek Voleybol takımları arasındaki yapılacak olan maç ile sona ereceği belirtildi.

Van Bölge Gazetesi

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