Vanspor’un yeni yönetimi ilk mesajını verdi! Vanspor daha iyi yerlere gelecek

Kulüp Başkanı Feyat Kıyak, İkinci Başkan Veysel Ürüm, As Başkan Özcan Kara, Teknik Direktör Zeki Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, Vanspor masaya yatırıldı. Vanspor'un geleceğiyle ilgili ve yapacakları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Kıyak, önemli bilgiler paylaştı.

Son bir yılda Vanspor ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşadığını dile getiren Başkan Kıyak, herkesin Vanspor için elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı. Vanspor'un hayallerini gerçekleştirmek için herkesin ortak paydada buluşması gerektiğini söyleyen Başkan Kıyak, tek çatı altında birleşilerek, Vanspor'a sahip çıkılması çağrısında bulundu. Vanspor'u kurumsal bir yapıya kavuşturmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Kıyak, Vanspor'un parasını çarçur etmeyeceklerini, gerekirse Vanspor için camide dileneceklerini sözlerine ekledi.

KIYAK: "HERKES VANSPOR İÇİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

Vanspor'un Van için kıymetli ve değerli olduğunu söyleyen Başkan Kıyak, "Son bir yılda Vanspor ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşandı. Bu sıkıntılar sürecinde olağan kongreye giderek yeni yönetim belirlendi. Ağır yükü taşımak bizlere nasip oldu. Vanspor'umuza ve Van'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Vanlılar olarak Vanspor'umuzu daha güzel yerlere getirebilmemiz, hayallerimizi gerçekleştirebilmemiz için sadece kulüp başkanı veya yönetimle olacak iş değil. Herkesin Vanspor için elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. Bakın zaman zaman geçmişte de arkadaşlarımız yaşadı. Vanspor üzerinden yönetimde bulunan arkadaşlara çok haksız, mesnetsiz ithamlarda bulunuluyor. Biz haklı eleştiriye her zaman açığız ama kimse kimseyi karalayamaz.

Basın eleştirilerini yaparken kimsenin siyasi görüşüne bakmamalı. Burada önemli olan Vanspor'dur. Kimse Vanspor üzerinden bizi haksız yere eleştirmeye hakkı yok. Pazartesi günü gerçekleştirilen kongre öncesi son dakikaya kadar aday olalım mı? Olmayalım mı? Diye istişare komisyonu kurarak arkadaşlarımızla oturup konuştuk. İstişare komisyonunda almış olduğumuz kararla yönetimde yer alan arkadaşlarımız, İçişleri Bakanımız ve valimizle Van'a nasıl daha fazla fayda sağlarız diyerek aday olduk.

Pazartesi günü görevimizi devraldık. Vanspor'un kuruluşundan bu yana görev yapan herkese çok teşekkür ederim. 1. Lig hayali kurmamıza vesile olan, Vanspor'u 3. Lig'den 2. Lig'e yükselten Servet Yenitürk'e ayrıca çok teşekkür ederim. Yine Vanspor'da başkanlık görevi yürüten Seyithan İzsiz, Mehmet Avcı ve Yavuz Kuşan'a da şükranlarımı sunuyorum" dedi.

KIYAK: "VANSPOR ÇOK DAHA İYİ YERLERE GELECEK"

Vanspor için 1 liranın bile çok önemli olduğunu belirten Başkan Kıyak, "Basın mensuplarından ricam Vanlı işadamlarımızı, siyasilerimizi, bürokrasilerimizi Vanspor'un daha iyi yerlere gelmesi için maddi ve manevi anlamda katkı sunmaya davet etsinler. Vanspor için bir lira bile çok önemlidir. Vanspor'un hayallerini gerçekleştirebilmemiz için herkesin ortak paydada buluşması lazım. Tek çatı altında birleşerek Vanspor'a sahip çıkalım. Birlik, beraberlik içerisinde hareket edersek inanın Vanspor çok daha iyi yerlere gelecek.

Biz şuan Vanspor'u kurumsal bir yapıya kavuşturmak için çalışıyoruz. Beklentilerin yüksek olduğunun farkındayız. Yönetimde bulunan arkadaşlarımızla birlikte görevimizi en iyi şekilde yapmayı hedefliyoruz. Birlik beraberlik içinde hareket edersek Vanspor en iyi yerlere gelir. Bundan sonraki tüm toplantılarımızı cafe veya otel gibi yerlerde yapmayacağız. Kendi tesislerimizle imkânlarımız doğrultusunda gerçekleştireceğiz. Vanspor'un parasını kesinlikle çarçur etmeyeceğiz. Bizler bugün ikinci başkanımız Veysel Ürüm'ün misafiriyiz. Kendisine teşekkür ederim" diye konuştu.

KIYAK: "BÜTÇEMİZİ OLUŞTURUP TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZA AĞIRLIK VERECEĞİZ"

Vanspor'ın faydası için İçişleri Başkanı Süleyman Soylu ve Van Valisi Dr. Ozan Balcı ile görüştüklerini söyleyen Başkan Kıyak, "Vanspor için ne güzelse onu yapacağız. Şuan Vanspor siyasi, bürokrasi, işadamları, esnaflar, STK'lar, meslek odaları ve basın mensuplarından çok büyük ilgi görüyor. Biz bunu gördükten sonra asla umutsuzluğu kapılmıyoruz.

Bizim şuan bir aylık süreye ihtiyacımız var. Bütçemizi oluşturup transfer çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Takımımızı Kızılcıhamam'da kampa alacağız. Kızılcıhamam da arkadaşlarımızla bir araya gelerek tekrar istişare edeceğiz. Destek konusunda almış olduğumuz sözlerimiz var. Bizi onure eden kim varsa başımızın tacı yapacağız ama bize sahip çıkmayan, köstek olan, Van'ın faydasına değil de zararına hareket eden olursa ifşa edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Vanspor üzerinden kimse kendi çıkarları, menfaatleri için bizi karalayamaz" ifadelerini kullandı.

KIYAK: "KİM VANSPOR'A DESTEK VERİYORSA ONLAR BİZİM BAŞIMIZIN TACIDIR"

Vanspor'a destek verilmesi konusunda herkesle görüşebileceğini vurgulayan Kıyak, "Van'da şuan bir kayyum süreci yaşanıyor. Sayın valimiz aynı zamanda kayyum görevini de yürütüyor. Van Valiliği İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir kurum olduğu için, en büyük desteği de Valimizden alabileceğimiz için İçişleri Bakanımızla görüştüm. Bu konuda da Bakanımıza çok teşekkür ederim. Çünkü Sayın Bakanımız Vali beyi arayarak Vanspor için her türlü desteği verilmesi talimatını verdi.

Bu ülkenin İçişleri Bakanı AK Partili değil de CHP'li, HDP'li olsaydı ben yine görüşürdüm. Çünkü ben şahsım için istemedim. Vanspor için gidip destek istedim. Vanspor'a destek verilmesi konusunda da herkesle görüşürüm. Bir haftadır buradayım. Bir hafta daha burada kalıp sorunlarımızı çözüp öyle gideceğim. Yine diyorum bakın Vanspor için herkesle görüşürüm. Hatta ve hatta gidip cami de bile dilenirim. Bakın biz çok zor bir görev üstlendik. Vanspor hiçbir siyasi partinin, hiçbir STK'nın, hiçbir işadamın arka bahçesi olmayacak. Bunun sözünü başkan olarak veriyorum ama şunu diyebiliriz. Kimler Vanspor'a destek veriyorsa onlar bizim başımızın tacıdır. Siyasi görüşü ne olursa olsun bizim için kıymetlidir" dedi.

KIYAK: "ORTAK GAYEMİZ VANSPOR OLMALI"

Kendisine son günlerde yapılan hakaretlerden dert yanan Başkan Kıyak, "Ya Allah aşkına bir insanın kundaktaki bebeği sövülür mü? Bakın ben Van'da iş yapmıyorum. Herhangi bir beklentim yok. Van'da en son yaptığım ticaret doğum evinde muavinlik yaptım. Ayrıca ayakkabı boyacılığı yaptım. 18 yaşında Van'dan ayrıldım. Benim veya arkadaşım Veysel beyin Van ile ilgili bir beklentisi yoktur. Bizim işlerimizin tamamı Van'ın dışındadır. Mehmet Avcı bu memleketin değeridir.

Sizler bizleri küstürürseniz, Vanspor için görüştüğümüz insanlar üzerinden karalama yaparsanız biz başarılı olamayız. Bir haftadır aldığım tehditleri, küfürleri bir ben birde Allah biliyor. Ortak gayemiz Vanspor olmalı. Bugün Vanspor'un hedefi 1. Lig olmalı. Bakın ben bakan beyle görüşmeden önce Vanspor ile ilgili hiçbir düşüncem yoktu. Arkadaşlarımız Vanspor için elimizi taşın altına koymamız gerektiğini söyledi. Allah rızası için bizlere yardımcı olun birlikte Vanspor'u hak ettiği yere getirelim. Bana kefil olan arkadaşlarıma mahcup olmamak için elimden gelen her türlü çalışmayı sergileyeceğim.

Nasip olursa Gençlik ve Spor Bakanımız, milletvekilleri, kaymakamlar, siyasi partilerle görüşeceğiz. Vali bey bize ortada arızalı bir aracın olduğunu, Van için hizmet etmeye geldiğini söyledi. Vanspor'a destek vermek asli görevi olduğunu ifade etti ama bu memleketin iş insanları aralarında toplansın görevini yerine getirsin.

Arızalı aracı çalıştırın ondan sonra Vanspor için destek istemeye gelin. Şuan sıkıntılarımızı çözüp bitirmeye çalışıyoruz. Bunları bitirdikten sonra hedefimizi belirleyeceğiz. 15 milyon borç yüzünden kimse kongrede aday olmadı ama biz biliyoruz ki bu borç sıfır olsaydı emin olun 100 kişi aday olurdu. Vanspor'u kıymetli yapmamız için borcunu sıfırlamamız gerekiyor. 1 ay sonra takımla ilgili tüm planlarımızı açıklayacağız" diye konuştu.

ÜRÜM: "3 MİLYONA YAKIN BİR PARAYI VANSPOR'UN KASASINDA TUTTUK"

İkinci Başkan Veysel Ürüm ise, "Silahtaroğlu bizim çok değer verdiğimiz, sevdiğimiz ve Van'ın güzide iş insanlarından biridir. Kendileri herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılması halinde, kendi ellerindeki bütün hakları bedelsiz bir şekilde Vanspor'a devredeceğini beyan etti. Bunun için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu yaklaşım tarzını, diğer Vanlı işadamlarımızdan, taraftarlarımızdan ve Van halkından da bekliyoruz. Vanspor için geç saatlere kadar çalışıyoruz. Mesaimizin büyük bir bölümünü Vanspor'a harcıyoruz.

Vanspor'a bu dönemde Seyithan İzsiz 250 bin, Mehmet Akın Dinçer 230 bin, Levent Cankurtaran 120 bin, Cüneyt Avcı ise 2 milyon 350 bin TL borç para vermiş. Bu borçlarla alakalı gerekli görüşmeler yaptık. Akın Dinçer ve Levent Cankutaran bu borçlardan feragat ettiklerini ifade ettiler. Yavuz Kuşan beyin Mehmet Avcı beyle yaptığı görüşmede Mehmet Avcı'nın yeğeni Cüneyt Avcı'nın da alacağıyla ilgili herhangi bir talebinin olmadığını ifade etmiş.

Seyithan İzsiz Bey zaten bu işin fitilini yakan değerli bir iş insanımızdır. Kendisiyle herhangi bir görüşmemiz olmadı. İnanıyorum oda 250 bin TL'lik borcu Vanspor'a hibe eder ve Vanspor'a gerekli desteği de vereceğine inanıyorum.

Kendisiyle de kısa süre içerisinde bir görüşme gerçekleştireceğiz. Göreve başlar başlamaz 3 milyona yakın bir parayı Vanspor'un kasasında tuttuk. Bu önemli bir başarıdır. Bizden beklentilerin farkındayız. Bu konuda gerekli çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizden eski yönetimi yerden yere vurmayı beklemeyin. Biz bunu yapmayız. Bizim şu anki sorumluluğumuz Feyat Beyin başkan seçildiği andan itibaren başlamıştır" dedi.

ÜRÜM: "VANSPOR'DA GÖREV ALMAKTAN ŞEREF DUYARIZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmek kadar doğal bir şeyin olmadığını belirten Ürüm, "Sayın Bakanımızın etkisi, arabayı çalıştırmak gibi bir hamle oldu. Önümüz açıldı. Bu görüşmesi sonrası dün Malatyaspor Kulüp Başkanı arayarak, Vanspor için ne yapabiliriz dedi. Bu Vanspor için şeref duyulacak bir şeydir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir şekilde bu takıma destek verilmesini sağlamış. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Bunun meyvelerini toplamaya başladık. Biz bunu kendimiz için yapmıyoruz. Bunu Van için, Vanspor için yapıyoruz. Olaylara böyle bakmak gerekiyor. Vanspor'da görev almaktan şeref duyarız.

Bize sorulan her soruya da cevap vermek zorunda değiliz. Belki rüyasında bile Vanspor'u görmeyen insanların yerine biz mücadele veriyoruz. Bu borcu nasıl sildirebiliriz, kentin tek profesyonel takımı olan Vanspor'a hep beraber nasıl katkı sunarız diye mücadele ediyoruz. Herkesten destek bekliyoruz. Her şeyimizi eleştiren bir anlayış istemiyoruz.

Biz bir yanlış yaparız, bir işi istişaresiz yaparız, o zaman herkesin eleştirme hakkı olur. Büyük bir mücadele veriyoruz ve bu mücadelenin memleketimiz tarafından kabul görmesini istiyoruz. Zerre kadar yanlışa müsaade etmem. Ya bu takımda olmam, yâda yanlışın karşısında dururum. Para işi, yönetime geldiğimiz günden bu yana birinci gündemimizdir. Artık Vanspor'a gelir getiren iş fikirlerini hayata geçirip, Vanspor'un sabit bir gelire sahip olması için çalışmalar yapıyoruz. Herkesin fikrini alıp, güzel bir sistem oturtmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

KARA: "BİRİLERİ ISRARLA BU TAKIMI, SİYASETE, POLEMİĞE ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR"

As Başkan Özcan Kara, bu süreçte kimsenin Vanspor'a sahip çıkmadığını belirterek, "Yaklaşık 1 aylık bir kongre süreci oldu. Bu süreçte Vanspor'a sahip çıkan hiç kimse olmadı. Biz bu süreci üstlenmek için bir istişare kurulu kurduk. Bu yönetimi oluşturduk ve göreve geldik. Birileri ısrarla bu takımı, siyasete, polemiğe çekmeye çalışıyor.

Bilsinler ki biz bu takımı ne siyasete, ne polemiklere girmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz bu takımın son anına kadar yanında olacağız. Bunların da karşısında olacağız. Eğer bu kişiler biz Vanspor'luyuz diyorlarsa, bugün bu masanın etrafında toplanan insanların yanında yer almaları gerekiyordu. Vanspor'un siyasete yâda birilerinin argümanına çanak tutmamaları gerekiyor. Vanspor'luyum diyen herkes bu yönetime destek vermek zorundadır" diye konuştu.

ÇELİK: "VANSPOR'UN BÜTÜN BORÇLARINI KAPATACAĞIZ"

Vanspor Denetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Eray Çelik ise, yeni bir yönetimin oluştuğunu ve birbirlerini tanımaya çalıştıklarını belirterek, "Ahde vefayı merkeze almaya çalışıyoruz. Eskiye dönük hiçbir enerji harcamadan önümüze hızlı bir şekilde bakmak istiyoruz. Bu takımın bir vizyon ve misyonunu oluşturacağız. Kısa, orta ve uzun vadede bir stratejik plan oluşturuyoruz.

Bu takımdan beklentilerimiz ne? Bununla ilgili çalıştaylar düzenleyeceğiz. Hiç kimseye pozitif bir ayrımcılık tanımadan, Vanspor'u başarıya götürmek istiyoruz. Bir tek ayrımcılık tanıyacağız şey, spor lisesi ve alt yapıdır. Bizim temel ilkemiz budur. Hesap verebilir, şeffaf, sürdürülebilir bir yönetim olmak, bununla ilgili gerekli çalışmaları yapıyoruz.

Her ayın ilk haftası, bu kulübe alınmış 1 kilo çayın bile giderini burada göreceksiniz. Yapılan bütün masrafları kalem kalem, nereden alınmış, kimden alınmış, bir satın alma komisyonu, proforma, teklifle her şeyi şeffaf bir şekilde göreceksiniz. Herkes bizim ihtiyaçlarımıza teklif de verebilecek. Bu sürdürülebilir bir hale gelecek. Temel ilkemiz budur. Bugün itibariyle banka hesaplarına ulaşabildik. Yönetim kurulu başkanımız ve yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarımızın bir katkı payı ve taahhütleri var.

Onlar ödenmeye başladı. Şeffaf, adil, sürdürülebilir bir Vanspor yönetimi kurmak zorundayız. Çünkü biliyoruz ki burada daimi olan şey Vanspor'dur. Bu takımı inşallah öyle bir hale getireceğiz ki, bir sonraki kongrede 10 kişi değil, 100 kişi aday olsun. Öncelikli olarak Vanspor'un bütün borçlarını kapatacağız. Öncelikli olarak üzerimizdeki yükü hep birlikte temizlemeliyiz.

Geç saatlere kadar Vanspor için çabalıyoruz. Çim biçen 2 arkadaşımız bile alacakları olan 6 bin TL'den feragate ettiler. Bu çok kıymetli bir şeydir. Bizim siyasi kimliklerimiz, dinsel tutumlarımız, dünya görüşümüz farklı olabilir ama Vanspor bizim tek ortak paydamızdır. Bu süreçte amasız bir desteğe ihtiyacımız var. Bir futbol kulübünün, yerel yönetimlerin desteği olmadan ayakta kalması mümkün değil" dedi.

YILMAZ: "KISMET OLURSA 7-8 FUTBOLCU DAHA ALACAĞIZ"

Vanspor Teknik Direktörü Zeki Yılmaz ise, "Bilindiği gibi geçtiğimiz yılki kadromuzdan direkt oynayan 5 tane oyuncumuzu tutabildik. Son 15 günlük belirsizlikten dolayı görüştüğümüz, beklettiğimiz, transfer etmek istediğimiz 8-9 tane oyuncuyla sürekli irtibat halindeydik. Fakat yönetim belirsizliği nedeniyle, bu oyuncular haklı olarak başka takımlara gittiler. Şunda iç transferde oynayabilecek kapasitede olan 5-6 tane oyuncumuz var. Bunun yanında Vanlı çocuklarımız var. Değer verdiğimiz gençlerimiz var.

Transfer komitemiz ve teknik ekibimizle belirlediğimiz oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. Dış transferde şuana kadar 4 futbolcu aldık. Kısmet olursa 7-8 futbolcu daha alacağız. Emrah Tacir ve Barış Sağır'da da bir belirsizlik vardı. Bu oyuncularımızla da gerekli görüşmeler yapıldı ve sorunlar çözüldü. Banko oynayabilecek, nokta transferler yapmak istiyoruz.

Günlük olarak bize 300'ün üzerinde futbolcu ismi geliyor. Ama biz Vanspor'a ve Vanspor'un futbol karakterine uyacak futbolcular almak istiyoruz. Bu konuda çok hassas davranıyoruz. Transfer konusunda çok dikkatli bir şekilde ilerliyoruz. Kaleci, stoper, sol bek, santrafor, 8 numara pozisyonunda ve kenarlara transfer yapmayı düşünüyoruz. Bunun dışında geçtiğimiz yıl bize çok büyük emekleri olan Hamza kardeşimizin sözleşmesi devam ediyor ama şartlar anlamında sıkı bir pazarlık var. İnşallah onu da tutarsak, takıma ciddi katkı sunacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

YÖNETİCİLERDEN VANSPOR'A 3 MİLYON 900 BİN TL KATKI…

Öte yandan Vanspor Kulüp Başkanı Feyat Kıyak 1 milyon TL,

Veysel Ürüm 750 bin TL,

As Başkan Özkan Kara 400 bin TL,

Genel Sekreter İsmail Ayaz 100 bin TL,

Muhasip Mehmet Fatih Sarp 100 bin TL,

Taraftar ve Stadyum Sorumlusu Gökhan Hanoğlu 100 bin TL,

Sponsorluk Sorumlusu Okan Çiftçi 200 bin TL,

Halkla İlişkiler ve Ankara Temsilcisi Özgür İreç İlhan 100 bin TL,

İdari İşler Sorumlusu Çetin Ebinç 100 bin TL,

Başkan Danışmanı Şahin Özant 150 bin TL,

İstanbul Temsilcisi Mehmet Kızıloğlu 200 bin TL,

STK temsilcisi Vedat Dursun 100 bin TL,

Ulaşım ve Deplasman Sorumlusu Yalçın Laçin 150 bin TL,

Tesis ve Protokol Sorumlusu Siraç Ünlü 100 bin TL,

Kamu Kurumları ile İlişkiler Sorumlusu Mehmet Yasin Ertürk 100 bin TL,

İşbirliği ve Organizasyon Sorumlusu Erol Temel 200 bin TL,

Denetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Eray Çelik ise 50 bin TL destekte bulundu. Toplantı çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.

Bölgegazetesi