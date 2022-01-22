Vanspor’un yeni teknik direktörü belli oldu!
Vanspor teknik direktörü belli oldu.
2. Lig Kırmızı Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü yeni teknik direktörü ile resmen anlaştı. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Turgay Karatekin ile yollarını ayıran Vanspor FK Erhan Altın ile anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kulübümüz Teknik Direktörlüğüne Erhan ALTIN Getirilmiştir. İmza törenine Kulüp Başkanımız Mehmet AVCI'nın katılımı ile gerçekleşmiştir” denildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|20
|48
|2. 1461 Trabzon FK
|20
|40
|3. Sivas Belediyespor
|20
|37
|4. Afjet Afyonspor
|20
|37
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|20
|36
|6. Somaspor
|20
|35
|7. Bodrumspor
|20
|34
|8. Çorum FK
|20
|34
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|20
|32
|10. Ankaraspor
|20
|30
|11. Serik Belediyespor
|20
|29
|12. İnegölspor
|20
|27
|13. Diyarbekirspor
|20
|25
|14. Etimesgut Belediyespor
|20
|24
|15. Turgutluspor
|20
|22
|16. Adıyaman FK
|20
|19
|17. Sarıyer
|20
|15
|18. Ergene Velimeşespor
|20
|15
|19. Kahramanmaraşspor
|20
|11
|20. Niğde Anadolu FK
|20
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|22
|51
|2. Konyaspor
|21
|42
|3. Fenerbahçe
|22
|36
|4. Beşiktaş
|23
|36
|5. Alanyaspor
|22
|35
|6. Hatayspor
|22
|35
|7. Başakşehir
|21
|34
|8. Adana Demirspor
|22
|34
|9. Kayserispor
|22
|31
|10. Gaziantep FK
|21
|31
|11. Sivasspor
|22
|30
|12. Karagümrük
|22
|30
|13. Galatasaray
|22
|27
|14. Giresunspor
|22
|26
|15. Kasımpaşa
|22
|24
|16. Göztepe
|22
|24
|17. Antalyaspor
|22
|23
|18. Rizespor
|22
|21
|19. Altay
|22
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|20
|42
|3. Erzurumspor
|20
|38
|4. Eyüpspor
|20
|36
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. Samsunspor
|20
|33
|7. İstanbulspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|20
|32
|9. Gençlerbirliği
|21
|29
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Manisa Futbol Kulübü
|21
|25
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|21
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|20
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|23
|44
|4. West Ham United
|22
|37
|5. Tottenham
|19
|36
|6. Arsenal
|20
|35
|7. M. United
|21
|35
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|21
|29
|10. Leicester City
|19
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|22
|23
|15. Leeds United
|20
|22
|16. Everton
|19
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Watford
|20
|14
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11