Vanspor’un yeni teknik direktörü belli oldu!

2. Lig Kırmızı Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü yeni teknik direktörü ile resmen anlaştı. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Turgay Karatekin ile yollarını ayıran Vanspor FK Erhan Altın ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kulübümüz Teknik Direktörlüğüne Erhan ALTIN Getirilmiştir. İmza törenine Kulüp Başkanımız Mehmet AVCI'nın katılımı ile gerçekleşmiştir” denildi.