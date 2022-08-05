Vanspor’dan İsa Baltacı açıklaması...

Vanspor Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Vanspor Kulübünün geçiş döneminde görev yapan yöneticilerimiz tarafından 15 Temmuz 2022 tarihinde İsa Baltacı ile anlaşma sağlandığına ilişkin olarak bilgilendirme açıklaması yapılmıştır. 01 Ağustos 2022 tarihinde yapılan Vanspor Futbol Kulübü Olağan Kongresi sonucunda göreve başlayan yönetim kurulumuzun söz konusu transfer ile ilgili bir bilgisi olmayıp, kulübümüzde İsa Baltacı ile ilgili herhangi bir ön protokol yada sözleşme metni bulunmamaktadır.

İsa Baltacı kulübümüzün sezon başı hazırlık kampı ilk etap programına 15 Temmuz 2022 tarihiyle katılmış, 02 Ağustos 2022 tarihinde verilen 2 günlük izin arasında, kulübümüzden ikinci etap hazırlık kampına katılmak üzere ayrılmıştır. Söz konucu futbolcunun 18 gün boyunca tesislerimizde konaklaması ve tüm ihtiyaçları kulübümüz tarafından karşılanmıştır. En önemlisi teknik heyetimiz; birinci etap kamp programı süresince futbolcu ile yakından ilgilenerek, yeni sezona hazırlığı için emek harcamışlardır.

İsa Baltacı bu süreçte profesyonel futbolcu davranışı ve ahlakına yakışmayacak bir şekilde bir önceki yönetim tarafından yapılan centilmenlik anlaşmasını hiçe sayarak; kulübümüz yönetimini, teknik heyetini ve kulüp müdürlüğümüzü bilgilendirme gereği duymadan Diyarbekir Spor ile anlaşma sağlamıştır.

Kulüp Başkanımız Sayın Feyat Kıyak, Diyarbekir Spor Yöneticileri ile görüşerek, futbolcunun bu davranış biçiminin profesyonel futbol ahlakı, fair-play ve centilmenlik çerçevesinde kabul edilemeyeceğini bildirmiştir. Vanspor Kulübünde görev alan futbolcular yetenekleri ile kulübümüze gelmiş olabilirler ancak onları bu şerefli formayı giyme hakkını verecek olan karakterleridir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz ederiz” ifadelerine yer verildi.

Bölgegazetesi