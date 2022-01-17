Vanspor’a yeni transfer!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vanspor, son olarak Bursa Spor forması giyen kaleci Sabri Can ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni Kulüp Başkanı Mehmet Avcı'nın katılımıyla gerçekleşti.