Vanspor'un yeni başkanı İzsiz gazetecilerle bir araya geldi

TFF 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Vanspor, ligin başlamasına iki haftadan az bir süre kala son olağanüstü kongresini yaptı. Mevcut Başkan Servet Yenitürk, yaklaşık 10,5 milyon TL'lik bir alacağından feragat ederken, yeni başkan Seyithan İzsiz de gelir gelmez maddi anlamda takıma katkı sunulacağını dile getirdi. Kongre sonrası yeni yönetimi ile birlikte gazetecilerle bir araya gelen Vanspor Kulüp Başkanı Seyithan İzsiz, alt yapı başta olmak üzere önemli çalışmalar yapmayı planladıklarını anlattı.

"ALT YAPININ BAŞINA ÖNEMLİ BİR İSMİ GETİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Ülkede bu işi çok iyi yapan birinin alt yapının başına getirilmesi noktasında çalışmalar yaptıklarını anlatan Başkan İzsiz, "Ülkemizde spor alt yapılarının geliştirilmesi açısından adından söz ettirmiş birini bu kulübün genel koordinatörü olarak getirmeyi düşünüyoruz. Alt yapıyı aktif duruma getirmek için gayret edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı. Geleceğin yıldızlarını ortaya koymak için çalışmalar yapacaklarını anlatan İzsiz, "Tekrar söylüyorum Türkiye'de bu işin duayenlerinden birini alt yapının başına getirmeyi planlıyoruz. Eğer başarırsak kentimizin ve bölgemizin mahallelerinde, kırsal bölgelerinde yeni gençleri, yeni yıldızları keşfetmek istiyoruz" dedi. Gazetecilerin eleştirilerine her zaman için açık olduklarını anlatan İzsiz, eleştirilerin takıma ve şehre zarar verilmemesinden yana olduklarını söyledi. Yönetim Kurulu Üyesi İşadamı Mehmet Avcı ise bu noktada söz alarak, "Ben de katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Vanspor Vefa Grubu olarak güzel çalışmalar yapmak istiyoruz. Bu sezon takımımız biraz geç başladı. Henüz tam olarak hazır değil. Ben kendim de sporun içinden gelen biriyim. Şimdi ortak bir heyecanı yukarı taşımak için yönetime girdik. Eleştirilere açığız, ama yapıcı olmasını arzuluyoruz" dedi.

"HİZMETKÂR OLMAYA GELDİK"

Kentin sporunun gelişmesi adına hizmetkâr olmaya geldiklerini anlatan Vanspor Kulüp Başkanı Seyithan İzsiz, "Realist düşünmek zorundayız. Ben bugün gelip size 'Arkadaşlar bu yıl şampiyon olacağız, 1. Lige çıkacağız' diyebilirdim. Ama hayalci olmamak lazım. Yavaş yavaş yapacağımız çalışmalarla iyi bir oluşumla güzel çalışmalar yapmayı planlıyoruz" dedi. Ardından söz alan Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Dursun, "Bizim bu şehre vefa borcumuz vardı, öyle düşündük. O yüzden şimdi buradayız. Vanspor'un başarılı olması için gayret göstereceğiz. Van halkının da bu takıma sahip olmasını arzuluyoruz. Yönetimin yapacağı işler sınırlıdır. Taraftarlar takımı ateşlemeli. Servet Yenitürk'ün de bugüne dek yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Başkan İzsiz de bu noktada yeniden söz alarak Servet Yenitürk'ün yaptığı fedakârlıkların unutulmayacağını söyledi ve kendisine bir kez daha şükranlarını ilettiğini ifade etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlamayı sürdüren Başkan İzsiz, aylık olarak yine basın mensupları ile bir araya gelmeyi planladıklarını vurguladı.

"MÜNAKAŞA ETMEYE GELMEDİK, MÜNAZARA EDECEĞİZ"

Siyasetteki, 'münakaşa yoktur, münazara vardır' sözlerini hatırlatarak konuşmasını sürdüren İzsiz, "Gruplaşmaya ve kaybetmeye fırsat vermeden, yönetimdeki tüm arkadaşları kucaklamaya çalışacağız. Kimisinin kardeşi, kimisinin abisi, kimisinin evladı olarak bunu yapmaya gayret edeceğim. Başka ben olmak üzere bu şehre olan sorumluluğumuzu harfiyen yerine getirmeye çabalayacağız" ifadelerini kullandı. Ardından söz alan İstanbul Van Vakfı Başkanı Müjdat Çelik, çok toplantılarda bulunduğunu, ama ilk kez tüm katılımcıları ve basın mensuplarını bu kadar mutlu gördüğünü belirterek, Vanspor sevgisinin bundaki payının büyük olduğunu dile getirdi. Çelik, "Seyithan İzsiz dişi ile tırnağı ile bugünlere gelmiştir. İstanbul'da bir holdingin başında bulunuyor. Gittiği her yerde adından söz ettirmeyi başarmıştır. Vanspor'da da güzel işler yapacağına inanıyorum. Bu arada şunu söylemeden geçemeyeceğim. Önceki başkanımız Servet Yenitürk'ün bu kongrede tüm alacaklarından feragat etmesi, bizleri çok mutlu etmiştir. Ben kendisine de teşekkür ediyorum" dedi.

"KENDİ İÇİMİZDE DOĞRU BİR PLANLAMA YAPARAK, TAKIMIN YANINDA YER ALACAĞIZ"

Kulüp Başkanı ve birçok yöneticinin birinci ikametgâhının Van olmaması, İstanbul olmasının bir dezavantaj olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Başkan İzsiz, "Evet doğrudur, bizler Van'da ikamet etmiyoruz. Ama burada olan yönetim kurulu üyelerimiz de var. Aramızda doğru bir planlama yaparak, takımın yanında yer alacağız. Hiyerarşik bir yapı içinde, silsile yoluyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim kulübümüzü yalnız bırakmamamız lazım. Görev dağılımları yapacağız ve her hafta sonumuzu Van'da geçirmeye çalışacağız. Yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımızın rolleri hemen hemen aynı olacak. Seyithan İzsiz'in rolü ne ise, Mehmet Avcı'nın odur. Seyithan İzsiz ne ise, Müjdat Çelik odur. Misallendiriyorum, bir hafta ben geleceğim, bir hafta Kadir kardeşim gelecek, bir hafta Mehmet kardeşim gelecek. Hatta arkadaşlara bir şartım vardı, takımla birlikte antrenman yapalım dedim. Takımımızla bir aile olmak istiyoruz. Onlarla birlikte olacağız. Takdir ederseniz görev ve sorumluluğu olan arkadaşlarımızın işine fazla karışmadan, hiyerarşik bir yapı içinde yapacağız bu işi" diye konuştu. Kulüp başkanlığına seçildiği gün bir bağış yapma noktasında söylemi olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Seyithan İzsiz, "Kulübüme kendi adıma ilk yılımda 1,5 milyon TL bir bağış yapmayı ifade ettim. Tüm yöneticilerimiz de bu konuda desteklerini sunacak" dedi. Toplantının ardından çıkışta Van TSO önünde bir taraftar grubu Başkan İzsiz ve yönetimini havai fişekli gösteriler ve atılan sloganlarla uğurladı. Son olarak söz alan Vanspor'un önceki Kulüp Başkanı Servet Yenitürk, daha önce Vanspor'a büyük emekler verdiklerini belirterek, bundan sonraki süreçte de yeni yönetimle birlikte, ellerinden bütün gayreti göstereceklerini ifade etti.

kaynak:Van Bölge Gazetesi