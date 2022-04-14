Vanspor'un maçı TRT Kurdi'den canlı yayınlanacak

TFF 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor, Pazar günü deplasmanda saat 15.00'te ligin güçlü takımlarından Ankaraspor ile karşılaşacak. Söz konusu maç TRT Kurdi'den çift dil seçeneğiyle canlı olarak izlenebilecek. Vanspor'un Pazar günü saat 15.00'te deplasmanda Ankaraspor ile oynayacağı karşılaşma TRT Kurdi ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Kırmızı- Siyahlı ekip, teknik direktör Erhan Altın yönetiminde çıkacağı maçı kazanmak istiyor.

Son haftalarda inişli-çıkışlı bir grafik çizen Vanspor, Pazar günü deplasmanda Ankaraspor ile mücadele edecek. Zorlu geçmesi düşünülen maçı iki taraf da kazanmak istiyor. Ankaraspor ile Vanspor arasındaki mücadelenin TRT Kurdi ekranlarından iki dilli seçenek halinde canlı olarak yayınlanacağı açıklandı.

İkinci devreye iyi bir giriş yapan fakat son haftalarda inişli- çıkışlı bir grafik çizen Vanspor, zorlu deplasmanda galip gelerek, play-off potasındaki yerini almak istiyor. TRT Kurdi ekranlarından canlı yayınlanacak olan maçı, bazı taraftarların deplasmanda izleyeceği belirtiliyor.