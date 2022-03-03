Vanspor'un grubundaki takımlara ceza...

Taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bodrumspor, Sivas Belediyespor ve 1461 Trabzonspor'a para ve ihtar cezası verdi. PFDK tarafından yapılan açıklamada, Bodrumspor'a 8 bin TL, Sivas Belediyespor'a 16 bin TL ve 1461 Trabzonspor'a 16 bin TL para cezası verildi. Öte yandan 1461 Trabzon FK Teknik Sorumlusu Yusuf Şimşek'e, 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000 TL para cezası, 1461 Trabzon FK Antrenörü Şaban Özdeş'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000 TL para cezası verildiği belirtildi.

3 KULÜBE CEZA…

PFDK açıklamasında "Bodrumspor A.Ş.'nin, 23.02.2022 tarihinde oynanan Bodrumspor A.Ş.-Sivas Belediyespor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 8.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Sivas Belediyespor kulübünün, 23.02.2022 tarihinde oynanan Bodrumspor A.Ş.-Sivas Belediyespor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 16.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, 1461 Trabzon FK'nın, 23.02.2022 tarihinde oynanan 1461 Trabzon Fk-Sakaryaspor A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 8.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada 1461 Trabzon FK'nın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı

ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada 1461 Trabzon FK'nın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 8.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada 1461 Trabzon FK'nın, tribün giriş ve çıkış kapı önlerinin boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada 1461 Trabzon FK teknik sorumlusu Yusuf Şimşek'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada 1461 Trabzon FK antrenörü Şaban Özdeş'in, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada 1461 Trabzon FK antrenörü Şaban Özdeş'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına" ifadelerine yer verildi.

Van Bölge Gazetesi