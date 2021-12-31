Vanspor'un grubundaki takımlar kupaya veda etti

Vanspor'un mücadele ettiği Kırmızı grupta yer alan, Bodrumspor, Ankaraspor ve Afjet Afyonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Eleme maçında Süper Lig takımlarına mağlup olarak, kupaya veda eden taraf oldular. Vanspor'un grubunda 37 puanla üçüncü yer alan Afjet Afyonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Eleme maçında deplasmanda karşılaştığı Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'ye uzatmalarda 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

Grupta 31 puanla dokuzuncu sırada yer alan Bodrumspor yine Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'e 4-0 mağlup olarak kupa veda eden bir diğer takım olurken, 30 puanla onuncu sırada yer alan Ankaraspor ise deplasmanda Adana Demirspor'a 3-2 mağlup olarak kupaya veda etti. Adana Demirspor karşısında 2-1 öne geçen Ankaraspor, son anlarda kalesinde gördüğü gollerle rakibine boyun eğdi.

Zorlu rakibi karşısında dirençli bir oyun ortaya koyan Ankaraspor, sahadan elenerek ayrıldı. Bodrumspor, Süper Lig'in güçlü takımlarından Fatih Karagümrük'e 4-0 gibi net bir skorla mağlup olup kupaya veda ederken, Fenerbahçe ile 90 dakika boyunca başa baş oyun ortaya koyan Afjet Afyonspor, uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü gollerle rakibine 2-0 mağlup oldu.

bölgegazetesi