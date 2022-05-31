Vanspor'un grubunda şampiyon Bodrumspor…

Vanspor'un grubunda play-off'ta finale kalan Bodrumspor, karşılaştığı Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek, şampiyonluğunu ilan etti. TFF 2. Lig play-off finalinde Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Bodrumspor, tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükseldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Bodrumspor, 30. dakikada Erdem Çetinkaya ve 39. dakikada Samet Yalçın'ın golleriyle 2-0 önde tamamladı. 59. dakikasında Cenk Şen'in golüyle skoru 3-0'a taşıyan Muğla temsilcisi, elde ettiği galibiyetle adını Spor Toto 1. Lig'e yazdırdı.

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden ve 38 maçlık periyotta 18 galibiyet, 12 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak, ligi 66 puan +9 averajla altıncı sırada tamamlayan Vanspor'un grubunda, Bodrumspor rakibini 3-0 mağlup ederek, Kırmızı Grupta 1. Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Daha önce Beyaz Grupta Pendikspor, Kırmızı Grupta ise Sakaryaspor şampiyonluklarını ilan ederek TFF 1. Lig'e çıkan takımlar olurken, Bodrumspor ise play-off'larda rakiplerini bir bir geçerek adını 1. Lig'e yazdıran son takım oldu. 1931 yılında kurulan ve 2014-2015 sezonunda TFF 3. Ligi'ne yükselen yeşil-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonunda TFF 2. Lig vizesi almıştı. Bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'u üçüncü sırada tamamlayan Bodrumspor, play-off'ta Sivas Belediyespor ve An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'u saf dışı bırakarak finale yükselmişti.

Bölgegazetesi