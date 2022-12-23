Vanspor'un grubunda mücadele eden Karacabey turladı, Uşak elendi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu karşılaşmaları 20, 21 ve 22 Aralık'ta oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Vanspor'un grubunda bulunan Karacabey Belediyespor ve Uşakspor da bu turda mücadele etti. Karacabey Belediyespor, Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile karşı karşıya gelirken, Uşakspor ise bir diğer Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrükspor ile karşı karşıya geldi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu karşılaşmaları kapsamında 16 takım bir üst tura yükselirken, 16 takım ise kupaya veda etti. Vanspor'un grubunda 32 puanla ilk devreyi altıncı sırada tamamlayan Karacabey Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Eleme maçında deplasmanda karşılaştığı Süper Lig takımlarından Giresunspor'u 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Grupta 13 puanla on sekizinci sırada yer alan Uşakspor yine Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'a 3-0 mağlup olarak kupa veda eden bir diğer takım oldu.

ZTK SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ BUGÜN…

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.30'da gerçekleşecek kura çekimine, Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kura çekim töreni A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Son 16 turunda yer alacak olan takımlar tek maç eleme sistemine göre karşılaşacak. Kura çekimini TSYD üzerinden akredite olan basın mensupları takip edebilecek. Vanspor'un grubunda Karacabey Belediyespor bir üst tura yükselirken, Uşakspor ise kupaya veda eden taraf oldu.

Van Bölge Gazetesi