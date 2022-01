Vanspor'un grubunda, maçlar kıran kırana geçti

Van'da son günlerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı, Cumartesi günü saat 13.00'te oynanması planlanan Vanspor-Afjet Afyonspor maçı ileri bir tarihe ertelenirken, grupta oynanan birbirinden zorlu maçlarda sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. Profesyonel futbol liglerinde (Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig) yenilmeyen tek takım olan Sakaryaspor, konuk olduğu Sarıyer'e 4-1 mağlup olarak, ilk yenilgisini alırken, şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. 48 puanla liderlik koltuğunda bulunan ve ligde ilk mağlubiyetini alan Sakaryaspor, 20 hafta sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Lidere ilk mağlubiyetini tattıran Sarıyer ise bu galibiyetle puanını 18'e yükseltti ve on yedinci sıradaki yerinde kaldı. İnegöl maçı öncesinde liderin 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alan 1461 Trabzon FK ise sahasında İnegölspor'u 1-0 mağlup ederek, lideri takibini sürdürerek aradaki puan farkını 5'e düşürdü.

Deplasmanda onuncu mağlubiyetini alan Bursa temsilcisi se 27 puanla on ikinci sırada bulunuyor. Sivas Belediyespor sahasında konuk ettiği Serik Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek puanını 40'a yükseltip, üçüncü sıradaki yerini korurken, Serik ise 29 puanla on birinci sırada yer alıyor. 37 puan ve +17 averajla dördüncü sırada yer alan Afjet Afyonspor'un Vanspor ime oynaması planlanan maç ileri bir tarihe ertelendi.

Sahasında konuk ettiği Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup eden Bodrumspor 37 puan ve +15 averajla beşinci sıraya yükselirken, Diyarbakır temsilcisi ise onuncu mağlubiyetini alarak, 25 puan ve -1 averajla on üçüncü sırada bulunuyor. Sahasında konuk ettiği Turgutluspor ile 0-0 berabere kalan Bayburt Özel İdarespor 37 puan ve +7 averajla altıncı sıraya gerilerken, Turgutluspor ise 23 puanla on beşinci sıradaki yerini korudu. 35 puanla yedinci sırada yer alan Somaspor ile 19 puanla on altıncı sırada yer alan Adıyaman FK maçı da olumsuz hava koşulları nedeni ile ileri bir tarihe ertelendi.

Sahasında konuk ettiği Ergene Velimeşespor'a 2-1 mağlup olan Çorumspor 34 puanla sekizinci sıradaki yerinde kalırken, Ergene ise puanını 18'e çıkararak -20 averajla on sekizinci sırada yer aldı. Sahasında karşılaştığı ligin son sırasındaki Niğde Anadolu FK ile 1-1 berabere kalan ve play-off yolunda ağır yara alan Ankaraspor, 31 puanla onuncu sırada yer aldı. Etimesgut Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Kahramanmaraş ile 0-0 berabere kalarak, 25 puan ve -5 averajla on dördüncü sıradaki yerinde kalırken, Kahramanmaraş ise 12 puanla on dokuzuncu sırada bulunuyor. Olumsuz hava koşulları nedeni ile ertelenen Vanspor- Afyon Afjetspor ve Somaspor- Adıyaman FK maçlarının ise ileriki günlerde oynanacağı belirtildi.

