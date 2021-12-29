Vanspor'un grubunda golcüler kıyasıya yarışıyor

Vanspor'un da mücadele ettiği 2. Lig Kırmızı Grupta, futbolcular gol kralı olmak için kıyasıya mücadele ediyor. Kırmızı Grupta Somaspor'dan Yasin Abdioğlu ilk devre sonunda attığı 14 golle, ilk sırada yer alırken, Afjet Afyonspor'dan Erhan Şentürk 12 golle ikinci, Sakaryaspor'dan Ozan Sol attığı 11 golle üçüncü, Vanspor'dan Hamza Küçükköylü ise attığı 10 golle dördüncü sırada bulunuyor.

SPOR 29.12.2021, 09:33
Vanspor'un grubunda golcüler kıyasıya yarışıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta ilk devrenin tamamlanmasıyla birlikte, golcüler de ortaya çıktı. İlk devre sonunda Vanspor'da en fazla gol atan Hamza Küçükköylü, kendisine dördüncü sırada yer buldu.

YASİN ABDİOĞLU 14 GOLLE İLK SIRADA…

Somaspor'dan Yasin Abdioğlu ilk devre sonunda attığı 14 golle, ilk sırada yer alırken, Afjet Afyonspor'dan Erhan Şentürk 12 golle ikinci, Sakaryaspor'dan Ozan Sol attığı 11 golle üçüncü, Vanspor'dan Hamza Küçükköylü ise attığı 10 golle dördüncü, 1461 Trabzon FK'dan Musa Caner Aktaş'ta attığı 10 golle beşinci sırada yer alıyor. Sivas Belediyespor'dan Alpay Koçaklı, Bayburt Özel İdarespor'dan İbrahim Alan, Sivas Belediyespor'dan Timur Kosovalı attıkları 8'er golle listede sıralanırken, Adıyaman FK'dan Cengizhan Akgün, Afjet Afyonspor'dan Fatih Aktay, Serik Belediyespor'dan Furkan Yaman, Sakaryaspor'dan Mustafa Tahir Babaoğlu attıkları 7'şer golle dikkat çekiyor. Vanspor'un grubunda 6'şar gol atan yedi futbolcu bulunuyor. Sakaryaspor'dan Ali Özgün, Ankaraspor'dan Erdal Öztürk, Çorum FK'dan Halil İbrahim Sönmez, İnegölspor'dan İbrahim Sürgülü, Sarıyer'den Koray Kılınç, Serik Belediyespor'dan Sebahattin Usta ve Vanspor'un eski futbolcusu olan şimdi Diyarbekirspor forması giyen Utku Şen listede yer aldı.

EMRAH TACİR 5 GOLLE LİSTEDE YER ALDI

Vanspor'lu Emrah Tacir ve eski Vanspor'un golcü ismi Batuhan Er'in de yer aldığı 10 futbolcu ise attıkları 5'er golle takımlarının puan veya puanlar almasında rol oynadı. İnegölspor'dan Bahadır Taşdelen, Turgutluspor'dan Berat Altındiş, Bodrumspor'dan Berk İsmail Ünsal, Celal Dumanlı ve Harun Kavaklıdere, 1461 Trabzon FK'dan Mustafa Ethem Erboğa, Ankaraspor'dan Şahin Fıstıkçı ve Ergene Velimeşespor'dan Yakup Alkan 5 gol atanlar listesinde yer alan diğer isimler olarak dikkat çekiyor.

SEDAT CENGİZ, DÖRT GOL ATABİLDİ

Vanspor'da geçtiğimiz yıl gol kralı olan ve kariyerinin en başarılı sezonunu geçiren Sedat Cengiz, listede 4 gol atanlar arasında yer aldı. Dört gol atan diğer isimler arasında eski Vanspor'lu ve şimdi Ergene Velimeşespor'da forma giyen Burhan Arman da yer alıyor. Söz konusu listede; Sivas Belediyespor'dan Abdullah Topkara, Serik Belediyespor'dan Ahmet Abdullah Çakmak, Turgutluspor'dan Burak Çoban, Serik Belediyespor'dan Burak Göksel, Kahramanmaraşspor'dan Enis Durak, Etimesgut Belediyespor'dan Göksu Türkdoğan, Çorum FK'dan Mehmet Gürkan Öztürk, Ankaraspor'dan Murat Yılmaz, Ergene Velimeşespor'dan Oğuzhan Akgün, Bayburt Özel İdarespor'dan Ömer Esenkaya, İnegölspor'dan Ömer Faruk Ermeç, Bodrumspor'dan Samet Yalçın ile Etimesgut Belediyespor'dan Turan Yılmaz yer alan diğer isimler oldu.

Bölgegazetesi

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