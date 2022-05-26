Vanspor'un grubunda Bodrumspor finalde…

Vanspor'un grubunda play-off'ta yarı finale kalan Bodrumspor ile Bayburt Özel İdarespor rövanş maçında karşı karşıya geldi. İlk maçı sahasında 3-1 kazanan Bodrumspor, deplasmanda da rakibini 3-0 mağlup ederek, adını finale yazdırmayı başardı. 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden ve 38 maçlık periyotta 18 galibiyet, 12 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak, ligi 66 puan +9 averajla altıncı sırada tamamlayan Vanspor'un grubunda, finale kalan taraf Bodrumspor oldu. Play-Off çeyrek final rövanş maçında Sivas Belediyespor'u evinde 1-0 mağlup eden Bodrumspor ve deplasmanda 1461 Trabzon FK'yı 2-0 mağlup eden Bayburt Özel İdarespor adını yarı finale yazdıran takımlar olmuştu.

Play-Off yarı final ilk maçında sahasında An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'u 3-1 mağlup eden Bodrumspor, rövanş maçında da rakibini 3-0'la geçmeyi başardı. Bodrumspor'a galibiyeti getiren goller Celal, Burhan Eşer ve Berk Ünsal'dan geldi. Bayburt Özel İdarespor'u 3-1 ve 3-0'lık skorlarla geçen Bodrumspor, Tarsus İdman Yurdu ile ilk maçta 0-0 berabere kalıp, rövanşta penaltılar ile kazanan Karacabey Belediyespor, play-off finalinde karşı karşıya gelecek.

Bodrumspor ile Karacabey Belediyespor arasındaki final müsabakası, 29 Mayıs Pazar günü oynanacak. Bodrumspor - Karacabey Belediyespor maçı 29 Mayıs Pazar günü saat 21.00’de İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanacak. Final maçının galibi Pendikspor ve Sakaryaspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselen taraf olacak.

Bölgegazetesi