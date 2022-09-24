Vanspor, Türk Futbol Tarihi Sergisinde!

Vanspor Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Türk futbolu ve kulüplerimizin tarihini simgeleyen değerli objeleri içeren “Türk Futbol Tarihi Sergisi” Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde sergilenecektir.

Vanspor Futbol Kulübümüzün “Türk Futbol Tarihi Sergisi” için davet aldığını gururla öğrenmiş bulunmaktayız. Bu anlamlı sergide sergilenmek üzere kulübümüze ait simgesel objeler Millet Kütüphanesine yollanmıştır.

Vanspor Futbol Kulübünün bugünlere gelmesinde emeği, katkısı olan herkes adına, tüm camiamız için büyük bir gurur nişanesi olan bu davetten dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese saygı, teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Havadis