Vanspor Turgutluspor Maçı Hangi Kanalda? Vanspor Turgutluspor Maçı Saat Kaçta?

VANSPOR TURGUTLUSPOR MAÇI CANLI İZLE

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, bugün deplasmanda saat 15.30’da Turgutluspor ile karşı karşıya gelecek. Maç 15:30’da Kanal 65’te naklen yayınlanacak.

Vanspor’un 11 puanla dördüncü sırada yer aldığı TFF 2. Lig Kırmızı Grupta, bugün bir birinden zorlu maçlar oynanacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor, bugün deplasmanda saat 15.30’da Turgutluspor ile karşı karşıya gelirken, gruptaki diğer mücadeleler de zorlu geçecek. Bugün Turgutlu 7 Eylül Stadyumu’nda oynanacak olan zorlu mücadeleyi Levent Gümüşdere, Yunus Doğan, İlke Akman ve Tolga Tugay İnan hakem dörtlüsü yönetecek.

kaynak:65saat.com