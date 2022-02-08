Vanspor transfer çalışmalarını sürdürüyor: O futbolcu artık Vanspor’da!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vanspor, Malatya Spor forması giyen futbolcu Ogün Özçiçek ile sözleşme imzaladı. Vanspor’dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Transfer çalışmaları kapsamında Süper Lig takımlarından Yeni Malatya Spor’un oyuncusu Ogün Özçiçek ile Sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı. İmza töreni Kulüp başkanımız Mehmet Avcı'nın katılımı ile gerçekleşti” denildi.